Un trekking di 100 chilometri nei 17 borghi della Giara 

Una nuova forma di promozione del territorio partirà da Gesturi: il Periplo della Giara è ora realtà. Un percorso che consente di scoprire la Sardegna centrale attraversando 17 borghi ai piedi dell’altopiano basaltico, per complessivi 100 chilometri. Il cammino, promosso dall’Ufficio per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi Arborense, sarà guidato da don Ignazio Serra, parroco di Barumini e Gesturi, con la collaborazione degli Amici del Lago Omodeo.

Ogni tappa durerà in media tre ore: la partenza, da novembre a febbraio, è prevista alle 14, mentre da marzo un’ora più tardi. La prima tappa, il 9 novembre, condurrà dalla parrocchiale di Gesturi a Barumini lungo la vecchia linea ferroviaria che collegava Isili a Villacidro e Ales. A Barumini è prevista la visita alle quattro chiese del paese.

«Il tutto si svolge tra natura, storia e cultura, condividendo momenti di spiritualità e di cura del creato, secondo lo spirito della Laudato si’», spiega il parroco ideatore.

La terza tappa, da Las Plassas a Tuili, offrirà la possibilità di visitare la chiesa campestre edificata quasi cinquant’anni fa sull’altopiano. Le successive tappe toccheranno Tuili, Setzu, Genuri, Sini, Gonnosnò, Figu, Albagiara, Escovedu, Usellus, Assolo, Nureci, Genoni e Nuragus, per poi concludersi nuovamente a Gesturi. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA