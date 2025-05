Un tredicenne premiato dal ministro  

C’è un ambasciatore sardo per la cucina italiana, candidata dal Governo a diventare patrimonio dell’Unesco. Si chiama Omar Poddighe, ha 13 anni, è di Siurgus Donigala. Da grande vuole fare il pastore e ha le idee chiare. Tanto che ha scritto una proposta da avanzare alle istituzioni per l’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole che, è convinto, devono far capire ai ragazzi qual è l’importanza del mondo agro-pastorale per l’economia e la società.

L’idea è piaciuta molto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che a bordo della Vespucci, attraccata a Cagliari, lo ha nominato «più giovane ambasciatore della Cucina Italiana” e ha rilanciato sui suoi canali social l’immagine della consegna dell’onorificenza.

«Ha spiegato Omar: «Voglio proporre in Parlamento delle attività a scuola che aiutino i miei compagni a capire il valore della cultura agro pastorale della Sardegna e fare in modo che il pastore non sia più visto come un uomo violento e ignorante».

RIPRODUZIONE RISERVATA