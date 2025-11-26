Un tratto della Statale 131 chiuso fino al 3 dicembre  

Nel pomeriggio di ieri è stata chiusa al traffico la carreggiata sud della statale 131, tra Monastir e Nuraminis, per consentire il completamento della posa dell’asfalto drenante. L’operazione si inquadra nel novero del cantiere di adeguamento e ammodernamento della Carlo Felice, nel tratto di poco meno di 10 chilometri in territorio di Nuraminis. Il traffico, come previsto, è stato deviato sulla carreggiata opposta dove è stato istituito il doppio senso di marcia contrapposto. La pioggia non ha impedito alle maestranze dell’impresa Aleandri spa di sistemare i jersey in cemento, al chilometro 27, in modo da convogliare il flusso veicolare diretto a sud sulla carreggiata opposta. Le modiche alla viabilità sono contenute in un’ordinanza emessa dal responsabile territoriale dell’Anas, Salvatore Campione. «Considerato che occorre completare la nuova pavimentazione drenante e che, pertanto, sarà consentito il transito in modalità provvisoria e di cantiere nel tratto compreso tra le progressive chilometro 23,485 e chilometro 26,855 dell'asse principale nella sola carreggiata direzione Sassari, con un doppio senso di circolazione contrapposto, e che sono necessarie delle limitazioni per completare le lavorazioni dell'asse principale della 131 sulla carreggiata direzione Cagliari», si legge nell’ordinanza Anas, che chiude al traffico la carreggiata sud (fino al 3 dicembre) e dispone il divieto di sorpasso, e il limite di velocità a 50 chilometri orari sulla carreggiata opposta, sulla quale si viaggerà in via provvisoria a doppio senso di marcia. (ig. pi.)

