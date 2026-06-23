Un trattamento da sballo  

Non solo una vasta coltivazione di cannabis. L’operazione antidroga condotta dalla Polizia nelle campagne di Sarule, che ha portato all’arresto del 31 enne Pasquale Forma, potrebbe riservare sviluppi investigativi ben più ampi dopo che uno dei tre campioni di sostanza sequestrata e analizzati dalla Scientifica è risultato positivo all’Mdmb-Pinaca, un cannabinoide sintetico considerato altamente pericoloso e inserito tra le cosiddette droghe pesanti.

Effetti gravi

Il sequestro venerdì pomeriggio, eseguito dagli agenti del Commissariato di Ottana e dalla Mobile di Nuoro, ha portato al sequestro di circa 680 chilogrammi di cannabis già sbocciolata oltre all’individuazione di due coltivazioni da tremila piante ciascuna. Tra queste le piante di canapa sativa appena messe a dimora e alte pochi centimetri. Ma l’eccezionalità del sequestro, forse il primo in Sardegna, se non tra i primi d’Italia, è che una parte della sostanza sequestrata sarebbe stata trattata con Mdmb-Pinaca. Il dipartimento per le Politiche contro la droga e le altre dipendenze classifica il composto tra i cannabinoidi sintetici in grado di provocare effetti gravi, tra cui stato confusionale, allucinazioni e profonda sedazione.

Sintetico

Ma il vero nodo investigativo potrebbe essere un altro. La positività all’Mdmb-Pinaca di uno dei tre campioni sequestrati pone infatti una domanda destinata ad accompagnare le prossime fasi dell’indagine: da dove arriva il cannabinoide sintetico? Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la filiera della sostanza e non è escluso che gli accertamenti possano estendersi per verificare l’eventuale esistenza di un laboratorio clandestino utilizzato per la preparazione o il trattamento della droga che nasce legale, ma con uno spray, diventa una droga potentissima. Si tratta, al momento, di una pista investigativa, un’ipotesi tutta da verificare, ma che potrebbe aprire scenari più ampi rispetto alla sola coltivazione di cannabis, per altro sulla carta sativa, scoperta nelle campagne del paese.

In arresto è finito un trentunenne di Sarule, comparso lunedì davanti al gip del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, per l’udienza di convalida. Assistito dagli avvocati Giuseppe Putzu e Margherita Baragliu, l’indagato ha sostenuto che il principio attivo contenuto nelle piantine sequestrate sarebbe risultato inferiore alla soglia dello 0,6 per cento prevista dalla normativa per la coltivazione della canapa sativa.

Al termine dell’udienza il gip Angelicchio ha convalidato l’arresto e disposto la gli arresti domiciliari. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Sandra Maria Benedetta Picicuto.

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