Un tranquillo weekend di paura 

Un mese di fuoco per il Cagliari, ma non solo. La zona salvezza si scuote e le otto squadre coinvolte, dai 25 punti di Empoli e Lecce ai 13 della Salernitana, cercano un posto al sole in vista del rush finale. Già nel turno precedente, le otto sorellastre si sono incrociate in quattro sfide dirette, dove il balzo in avanti è stato fatto dai rossoblù e dal Verona, contro Empoli e Sassuolo, mentre Udinese, Salernitana, Frosinone e Lecce si sono accontentate di un punticino che non sposta gli equilibri. Altro giro e altra giornata incandescente.

Gli incroci del sabato

La giornata numero ventotto vedrà coinvolte l'una contro l'altra sei delle otto squadre in lotta per non retrocedere. Si inizia sabato, alle 15, con lo scontro della Domus, dove sbarcheranno i granata dell'ex Liverani a caccia di una vittoria che possa riaccendere le speranze, risicatissime, di riagganciare il treno delle altre dirette concorrenti. Per la banda di Ranieri, invece, che ha spezzato l'incantesimo delle gare in trasferta, l'occasione del bis (come successo solo tra la decima e l'undicesima giornata con le vittorie casalinghe con Frosinone e Genoa) e del colpo di grazia per affossare direttamente la Salernitana. E sempre alle 15 a Reggio Emilia ci sarà Sassuolo-Frosinone, altro incrocio da paura. Da una parte gli emiliani, che si sono affidati allo specialista Ballardini, ma che dopo il ko di Verona si sono ritrovati soli al penultimo posto e con la mazzata del grave infortunio del leader Berardi (rottura del tendine, stagione già archiviata). Dall'altra, i ciociari del grande ex, Di Francesco, che in queste prime otto giornate del girone di ritorno, hanno trovato la vittoria solo una volta, contro il Cagliari, aggiungendo due pareggi (negli scontri diretti con Verona e Lecce) e ben cinque sconfitte.

Domenica di fuoco

Altro scontro diretto, domenica alle 15, quello tra Lecce e Verona. Anche i pugliesi, che guidano il treno dei disperati, hanno frenato in questo avvio di ritorno, con una sola vittoria (il clamoroso 3-2 alla Fiorentina), un pari e sei sconfitte, mentre i gialloblù, grazie allo sforzo delle ultime giornate, sognano addirittura il sorpasso, in caso di colpo gobbo in trasferta. Restano Empoli e Udinese, con i toscani, reduci dal primo ko dell'era Nicola, che domenica pomeriggio saranno di scena a San Siro contro il Milan, mentre i friulani chiuderanno la giornata nel posticipo di lunedì sera all'Olimpico contro la Lazio.