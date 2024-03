Un trampolino per l’occupazione 

All’apertura dei cancelli i padiglioni pullulano già di giovani e meno giovani arrivati da tutto il Sud dell’Isola per lasciare il curriculum: alla Fiera di Cagliari va in scena l’ultima tappa del Sardegna Job Day, l’appuntamento itinerante che fa incontrare domanda e offerta di lavoro. Ai colloqui, alle tavole rotonde e ai seminari, che termineranno stasera, organizzati dall’assessorato regionale al Lavoro e dall’Aspal, da ieri stanno partecipando migliaia di persone.

Le adesioni

«A Cagliari sono 25mila le candidature arrivate e fino alla chiusura si terranno ben 7500 colloqui, ma visti i risultati delle tappe precedenti ci aspettiamo tanto pubblico spontaneo», dice la direttrice generale dell'Aspal Maika Aversano, ricordando che «allo stesso tempo sono tante le imprese e le aziende che hanno riposto alla chiamata. Ma è importante anche l’adesione delle scuole».

Il primo giorno della tappa cagliaritana è stata anche l'occasione per fare il punto sulle politiche del lavoro: Programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori), Sfl (Supporto formazione lavoro), nuove azioni con il direttore generale delle politiche attive del ministero del Lavoro, Massimo Temussi.

«In Italia si registra una buona crescita dell'occupazione: 61,7 %, una percentuale mai vista nel nostro Paese, così come crescono i contratti a tempo indeterminato, ma dall'altra parte il mismatch, il disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, continua a essere un problema ovunque», ha evidenziato Temussi, «per questo a livello governativo stiamo modificando il progetto Gol che prevede 4,6 miliardi di fondi comunitari e quindi risorse Pnrr, di formazione orientata all'occupazione. Il mercato del lavoro cambia continuamente e i problemi di reperimento delle professionalità sono evidenti anche in Sardegna, eventi con il Job Day sono fondamentali».

I numeri

Per gli organizzatori i dati del Job Day Sardegna 2024 sono positivi: 16mila cittadini iscritti, 14mila studenti, 14mila i colloqui di selezione, 877 le aziende partecipanti, di cui 482 in presenza e 395 in virtuale, 22.600 i posti di lavoro vacanti e ben 50mila le candidature. «Abbiamo registrato un interesse maggiore del territorio verso questi eventi – aggiunge Aversano – laddove le persone che si candidano hanno già le competenze per entrare nel mondo del lavoro, è un’occasione importante per organizzare l’incontro tra domanda e offerta».

Le esperienze

Francesca Cabras, 54 anni, ha deciso di partecipare con la speranza di avere una nuova chance lavorativa. «Sono venuta anche lo scorso anno, ma non sono stata selezionata. Ci sto riprovando, ho programmato due colloqui con due aziende che si occupano della vendita di alimentari», dice, «sono eventi che servono soprattutto ai giovani, che possono iniziare a capire come muoversi e hanno più occasioni di noi». Poco più avanti anche per Anna Deias, 35 anni, non è la prima volta al Job day: «Rispetto agli anni scorsi sono stata più selettiva nella scelta delle aziende, mi sono concentrata su colloqui per valorizzare gli studi che ho fatto e i miei interessi, ne ho programmato cinque».

