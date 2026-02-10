Un training per la salute femminile 

Non più solo cura della patologia, ma un percorso verso la piena consapevolezza di sé. Il Centro di salute mentale di Tortolì introduce un approccio inedito nel trattamento di disturbi come stress ed ansia, lanciando il progetto "Compassionate Mind Training”, dedicato alla salute mentale femminile. La novità dell’intervento riguarda l’integrazione delle consolidate tecniche di “mindfulness”, con la pratica derivante dalla “compassion focused therapy”. Il percorso è stato avviato nelle scorse settimane, con un gruppo di 30 donne e prevede 13 incontri. «Si è scelto di implementare un percorso di gruppo - spiega la dottoressa Abate - perché queste pratiche sono utilizzabili senza entrare nella patologia specifica e riducendo criticità legate ai propri vissuti emotivi rendono così autonoma psicologicamente la persona nell’affrontare le vicende quotidiane». Il team è formato da Claudia Abate, Anna Rita Deiana e Debora Lampis.

