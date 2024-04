Un tragico incidente la morte dell’anziana trovata nel canale 

Una tragica caduta nel canale, nessuna possibilità di chiedere aiuto in mezzo alla corrente fortissima. Sarebbe morta così Concetta Reale, l’anziana di Zerfaliu di cui si erano perse le tracce lunedì 25 marzo e che è stata ritrovata senza vita una settimana dopo vicino all’idrovora di Zeddiani. L’autopsia eseguita ieri mattina non ha evidenziato elementi sospetti e ha confermato l’ipotesi iniziale dell’incidente. L’84enne si sarebbe allontanata dalla sua casa di via Mazzini per fare una passeggiata (era stata vista l’ultima volta lunedì sera vicino alla chiesa). Poi, presumibilmente nel tardo pomeriggio di lunedì 25 marzo si è verificato l’incidente fatale: l’anziana è caduta nell’acqua, la corrente avrebbe trascinato il corpo per circa sedici chilometri fino alle campagne di Zeddiani dove una settimana dopo la denuncia di scomparsa (da parte dell’amico di famiglia che si occupava di lei e non l’aveva trovata a casa) è stata ritrovata da alcuni operai del Consorzio di Bonifica. La fine tragica di Concetta Reale ha suscitato profonda commozione a Zerfaliu, dove la comunità si è mobilitata collaborando con vigili del fuoco e carabinieri alle ricerche per ritrovare l’anziana. Domani l’ultimo saluto. ( v.p. )

