Un tour in bicicletta nelle vie della Resistenza 

Si chiama “Sulle strade della resistenza” l’iniziativa in programma il 6 aprile nata in seno alla rassegna “Aprile Resistente”, dalla collaborazione tra Il crogiuolo, Anpi (sezione provinciale di Cagliari), Fiab, Donne in bici e Micromobilita.

Consiste nel percorrere in bicicletta le vie dedicate alla Resistenza, ai suoi valori, ai suoi eroici combattenti in difesa della libertà e della democrazia, vuole essere un'occasione di rendere omaggio in primis alle staffette partigiane, un'occasione per conoscere il territorio dell'area metropolitana, un'occasione di conoscere meglio la storia della resistenza ed infine un'occasione di portare l'attenzione sull'importante tema della mobilità sostenibile.

Il percorso si snoderà attraverso i comuni di Cagliari, Quartu, Quartucciu, Selargius, Pirri e congiungerà le vie dedicate ai partigiani ed alla Resistenza. Durante il percorso sono previste delle piccole e brevi soste durante le quali, l'attrice Rita Atzeri, leggerà brani poetici e letterari legati alle titolazioni delle vie, da Lussu a Pertini, per citare due dei nomi più noti.

L'appuntamento è per domenica 6 aprile alle 9.30 in piazza XXV aprile a Quartu: il percorso proseguirà in via Garibaldi, via Roma, piazza Asuni, Parco Matteotti, via Brigata Sassari, via Don Minzoni, via Rosselli, via Gallus, via Manin, via Gorizia, via Istria, via della Resistenza, via Vienna, via Venezia, via Nenni, via Lussu, via Allende, via Trieste, via Zuddas, via Cabras, via Treleani, via Ampere, via Fosse Ardeatine, via Watt, via della Resistenza, via dei Partigiani, via Berchet, via Risorgimento, via Vesalio, via Torricelli, via 28 febbraio, piazza Giovanni 23°, via Dante, via Paoli, via Sonnino, piazza Gramsci, via Iglesias, via Oristano, via Garibaldi, piazza Martiri, via Manno, largo Carlo Felice, piazza Matteotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA