Un Tour da Cannibale 

Non riesce a trattenersi, è nella sua natura di “Cannibale”. Tadej Pogacar (Uae) ha vinto anche la 20ª e penultima tappa del Tour de France 2024, la Nizza-Col de Couillole, di 132,8 chilometri, imponendosi in un duello finale sul grande rivale, Jonas Vingegaard. Oggi la Grande Boucle si concluderà con una cronometro tra Monaco e Nizza, e sarà la prima volta nella storia che l'ultimo traguardo non è a Parigi, ma sarà comunque una passerella trionfale per lo sloveno maglia gialla, ottavo corridore della storia a compiere nella stessa stagione la doppietta Giro-Tour. Merckx lo fece tre volte e in un’occasione vinse 11 tappe complessive: Tadej può perfino superarlo (Evenepoel permettendo).

La tappa

Il dominatore della corsa non ha lasciato nulla, andando a vincere una nuova tappa di montagna con un forcing finale che ha piegato anche Vingegaard. I due hanno staccato il terzo protagonista del Tour, Remco Evenepoel, lungo la salita della Couillole e hanno raggiunto in breve i fuggitivi Richard Carapaz ed Enric Mas. L'ecuadoriano ha ceduto a 800 metri dall’arrivo ma si consola con il terzo posto e la maglia a pois, mentre Evenepoel si è preso il quarto superando Mas, quinto. Giulio Ciccone ha provato a restare in scia ai migliori pernon perdere la top 10 in classifica generale . Oggi ha il difficile compito di difendere il decimo posto dall’assalto di Santiago Buitrago, staccato di 22”.

Le considerazioni

«Cinque vittorie, se qualcuno me lo avesse detto prima del Tour non ci avrei creduto. Sono cose di un altro mondo, sono davvero felice», ha detto lo sloveno che sul traguardo ha alzato al cielo la mano destra con le cinque dita distese. «Mi voglio solo divertire in questa tappa», aveva detto prima della partenza da Nizza e replicando a chi lo accusava di essere “avido” aveva risposto: «Questo è il Tour, non è una passeggiata nel bosco e tutti vogliono vincere le tappe».

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Po- gacar (Slo, Uae Emirates) km 132,8 in 4.04’22” media 32,607 km/h, 2. Jonas Vinge- gaard (Dan, Visma-Lease a bike) a 7”, 3. Richard Carapaz (Ecu, EF) a 23”, 4. Remco Evenepoel (Bel, Soudal-QuickStep) a 53”, 5. Enric Mas (Spa) a1’07”, 6. Joao Almeida (Por) a 1’28”, 7. Matteo Jorgenson (Usa) a 1’33”, 8. Mikel Landa (Spa) a 1’41”, 9. Adam Yates (Gbr) a 1’43”, 10. Romain Bardet (Fra) a 1’52”; 12. Derek Gee (Can) a 2’48”, 13. Giulio Ciccone a 2’52”.

Classifica generale : 1. Pogacar in 82.53’32”, 2. Vinge- gaard a 5’15", 3. Evenepoel a 8’08”, 4. Almeida a 16’45”, 5. Landa a 17’25”, 6. A. Yates a 21’11”, 7. Carlos Rodriguez (Spa) a 21’12”, 8. Jorgenson a 24’26”, 9. Gee a 24’50”, 10. Ciccone a 25’48”, 11. S. Buitrago a 26’10”.

