Un tour ambientale per scoprire lo stagno 

L’obiettivo è cercare capire come monitorare le variazioni della qualità dell'acqua, a protezione degli stock ittici. Oggi a Marceddì è in programma l'open day di TransformAr, un importante progetto finanziato dall'Unione Europea. Tra i sei siti pilota scelti all’interno del programma figura anche lo stagno di San Giovanni, unica area in Italia. L’evento è promosso dalla Fondazione Medsea in collaborazione con il Comune di Terralba. Si comincia alle 17 con un tour naturalistico e ambientale nello stagno, è in programma una visita alla Torre Vecchia che per l'occasione sarà aperta ai visitatori e un aperitivo al Museo del Mare: qui ci sarà la presentazione delle soluzioni sviluppate nel progetto TransformAr, curate dagli studenti del corso di laurea in Scienze dell'Architettura dell'Università di Cagliari.In contemporanea, dalle 16.30 sempre al Museo del Mare, sarà attivato un laboratorio per i bambini incentrato sul tema dell’acqua e sulle sue peculiarità.

L'incontro di oggi è gratuito ed è aperto a tutti; è stato organizzato nell’ambito del calendario europeo delle iniziative sull'ambiente e sulla sostenibilità della Green Week. ( s.p. )

