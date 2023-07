Un “totem” per stampare le bollette della Tari 

Un totem digitale, all’ingresso del palazzo comunale di via Porcu, per consentire ai quartesi di recuperare le stampe di tutti i documenti sulla Tari, in primis la bolletta da pagare che da alcuni anni non viene più inviata casa per casa in versione cartacea. Una novità annunciata in occasione del recente assestamento del bilancio comunale approvato in Consiglio la settimana scorsa. A disposizione ci sono 30mila euro per l’acquisto del totem che a breve verrà posizionato al piano terra del Municipio.

Non solo, nella manovra finanziaria che modifica gli equilibri del bilancio di previsione c’è anche la distribuzione di 700mila euro - inizialmente previsti come cofinanziamenti in aggiunta a risorse regionali per la manutenzione di alcuni istituti scolastici e poi venute meno - che vengono destinati ad altre priorità: 125mila andranno a coprire debiti fuori bilancio, 40mila serviranno per espropri, 100mila saranno destinati alla dematerializzazione degli archivi cartacei del settore Edilizia privata, 90mila per l’adeguamento delle dotazioni d’arma del corpo di Polizia locale, e oltre 250mila a copertura parziale dell’ipotesi di transazione per il contenzioso con la ditta Andreoni.

