Un “totem” per aiutare i turisti,  tutti i servizi a portata di mano 

Quartu diventa sempre più città turistica. I vacanzieri che da ora in poi sceglieranno la città e il litorale per trascorrere le ferie potranno con più facilità effettuare prenotazioni e consultare itinerari.

Arriva infatti a Marina di Capitana un totem multimediale con uno schermo touch screen ad alta visibilità che potrà fornire informazioni sui punti di interesse della città, dalle spiagge ai monumenti e la loro geolocalizzazione su mappa.

Non solo: gli utenti potranno scorrere le vetrine virtuali dei negozi, scoprire le offerte e inviare richieste in tempo reale e ottenere la Quartu Guest Card digitale, che garantisce sconti nelle attività affiliate. L’iniziativa è dell’Associazione turistica di Quartu con il cofinanziamento della Fondazione banco di Sardegna e il patrocinio del Comune. L’inaugurazione è per sabato alle 11.

«Il totem, a cui se ne aggiungeranno altri» spiega il presidente dell’associazione turistica Roberto Matta, «mira a promuovere le attività commerciali e ad amplificare qualitativamente l'esperienza dei turisti sul nostro territorio. Si potranno anche prenotare online camere o interi alloggi, servizi vari, dal noleggio gommoni, auto o scooter, ai servizi medici per turisti, escursioni, esperienze, tavoli al ristorante o un lettino in uno stabilimento balneare». Inoltre, «si trova a Marina di Capitana dove oltre ai diportisti accedono anche i residenti di Costa degli Angeli, gli ospiti di numerosi b&b e case vacanza e gli ospiti dei resort».

