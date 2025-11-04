Un torneo senza padrone 

Otto partite da inizio stagione e tanta incertezza. L’Eccellenza ribadisce una volta di più il proprio equilibrio: il suo «livellamento», per usare il termine pronunciato da Adam Idrissi su Radiolina nel programma “L’Informatore sportivo Dalla Serie C alla Promozione” condotto da Alberto Masu.

La capolista

Il ragazzo, 25 anni, difende la porta della capolista Tempio, salita in testa grazie al pareggio in trasferta colto a Cagliari con la Ferrini: un risultato per metà negativo è diventato positivo grazie alla contemporanea sconfitta a Villasimius della Nuorese, ex battistrada, e ora i galletti guidano la graduatoria con 16 punti e uno di vantaggio sui verdazzurri.

Ma la classifica è cortissima, perché alla stessa quota dei barbaricini si trovano anche Lanusei e Ilvamaddalena, che hanno sconfitto in casa Carbonia (1-0) e Tortolì (3-0), e appena due lunghezze più giù c’è l’Iglesias, che ha mandato al tappeto il Sant’Elena. Seguono Villasimius e Atletico Uri a -3 dalla vetta e l’Ossese a meno quattro. Insomma, il torneo è apertissimo.

Equilibrio

Merito, o demerito a seconda delle opinioni, anche della reintroduzione della regola dei fuori quota. Più giovani in formazione, più errori soprattutto di inesperienza. E tuttavia il blasone resta fondamentale, perché anche stavolta le prime sette posizioni sono occupate da club storici con un passato in categorie ben più importanti o appena scese dalla Serie D.

«Non c’è una squadra che riesce a emergere del tutto», ha sottolineato in radio Idrissi, tra l’altro decisivo nella sfida con la Ferrini parando un rigore a Podda. Appena una settimana prima il portiere era anche riuscito a segnare su punizione, ma la rete era stata annullata: «Ho vissuto un minuto di gioia ma è stato giusto così».

In questa stagione «ogni match è combattuto e lo spettacolo ci guadagna. Noi cercheremo di stare in vetta ma la stagione è lunga, siamo solo all’ottava partita e dobbiamo pensare domenica per domenica. Ora abbiamo il derby col Calangianus: una partita a sé, molto sentita».

Il tifo

E ci saranno gli spalti pieni, dopo lo stop alla sanzione con cui il Giudice sportivo aveva imposto due gare a porte chiuse per i galletti a causa delle intemperanze dei tifosi. «Per noi il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, ci ha dato sempre una spinta in più per riprendere o vincere gare difficili».Sulle ambizioni del club il presidente Salvatore Sechi è cauto: ma salure in Serie D «sarebbe grandissimo successo».

