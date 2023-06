Un torneo per Astori E la Fiorentina  gli dedica la maglia  

Un ricordo sempre vivo, per una persona che ha lasciato tantissimo a Cagliari e non solo. Oggi, dalle 16 al campo di via Crespellani a Mulinu Becciu, si terrà la terza edizione del Memorial Davide Astori dedicato al grande ex difensore rossoblù, nonché ex capitano della Fiorentina, scomparso il 4 marzo 2018 a soli 31 anni. Un’iniziativa voluta e promossa dalla Johannes, società storica del capoluogo, che ritorna a quattro anni dall’ultima volta dopo lo stop per la pandemia. «Davide non si può mai dimenticare, eravamo anche in ritardo nel farlo», afferma Corrado Scameroni, presidente della Johannes e organizzatore del memorial: «Tenevamo troppo a ricordarlo, oltre a essere un grande amico era una persona eccezionale con un cuore enorme. È stata una decisione che abbiamo preso coi suoi amici in pochissimo tempo, tra fine maggio e inizio giugno: nel nostro piccolo gli faremo un omaggio».

Il programma

Il terzo Memorial prevede un quadrangolare della categoria Pulcini con le squadre cagliaritane Castello e New Point assieme a Barisardo e Perdasdefogu. A seguire si terrà un triangolare tra le formazioni Amici di Davide, Resti umani e Fileverru. All’iniziativa parteciperà Bruno Astori, uno dei fratelli di Davide, con la famiglia del grande campione che è sempre stata vicina anche in occasione delle precedenti edizioni svolte sempre a giugno, nel 2018 a pochi mesi dalla scomparsa e nel 2019 entrambe al campo della Johannes. Tra le presenze annunciate, quella del Centro Coordinamento Cagliari Club, con in testa il presidente Tore Saba, e dell’ex calciatore del Cagliari Gianni Roccotelli.

Omaggio

Proprio ieri la Fiorentina ha voluto ricordare Astori con un tributo che durerà tutta la stagione tramite la nuova maglia Away, che ha un design ispirato all’unicità floreale fiorentina: nel lato interno del colletto ha tredici gigli, come il numero che Davide ha portato sulle spalle durante la sua carriera sia al Cagliari sia in Toscana.

