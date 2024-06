Un torneo in ricordo di Najibe Zaher 

Un torneo di calcio inclusivo, aperto a tutti, come avrebbe voluto la giovane Najibe Zaher, la 19enne morta nel tragico incidente di viale Marconi - insieme ad altri tre amici - quel maledetto 10 settembre dello scorso anno. Per lei gli amici più stretti stanno organizzando un memorial, il primo a un anno esatto dalla sua scomparsa, da trascorrere fra sport, momenti in ricordo della ragazza e riflessioni sulla sicurezza stradale. «Siamo commossi, grazie», le parole di mamma Merita Agus e papà Omar.

L’idea dell’iniziativa è nata insieme alla famiglia della ragazza scomparsa, in uno dei tanti incontri a casa Zaher. «Mentre raccontavo di un torneo di calcio a cui stavo partecipando, la madre è intervenuta dicendo che le sarebbe piaciuto organizzare qualcosa di simile per ricordare Najibe», racconta Alessandro Serra, fra gli organizzatori del memorial. «Da lì ci siamo subito attivati».

Adesioni e sponsor

In poche ore ci sono già decine di adesioni e diversi sponsor - ma non solo - pronti a dare il proprio contributo all’iniziativa. «Chiunque voglia darci una mano è ben accetto, il ricavato andrà totalmente utilizzato per ricordare Najibe», assicurano gli amici. La manifestazione sportiva si svolgerà quasi sicuramente nel campo di via don Bosco, messo a disposizione dalla Futura calcio. «Non sarà un torneo maschile ma inclusivo, aperto a squadre di ragazze e giovani con disabilità», ci tiene a precisare Laura Fois, una delle migliori amiche di Najibe. «Mi manca tutto di lei, le nostre chiacchierate, le confidenze, le uscite, il suo sorriso, stiamo cercando di abituarci alla sua assenza ma non è semplice».

Tra gli organizzatori del torneo in programma il 10 settembre c’è anche Andrea Cornaro, più che un amico per Najibe: «Era speciale, impossibile non volerle bene». Il ragazzo era nella stessa discoteca quella sera finita in tragedia. «Ci siamo salutati, mai avrei pensato di non rivederla più», dice. E mentre a stento trattiene le lacrime, il pensiero va ai genitori della ragazza: «Cerchiamo di far sentire la nostra vicinanza ogni giorno, questa iniziativa è per Najibe ma anche per loro, non devono sentirsi soli perché noi ci siamo per qualsiasi cosa». Non solo un pomeriggio di sport in ricordo della 19enne, il memorial sarà anche l’occasione per riflettere sul tema della sicurezza stradale. A fine torneo sarà papà Omar a parlare ai giovani presenti. «Ricorderemo tutti insieme Najibe», dice il padre con un filo di voce. «Non smetteremo mai di ringraziare i suoi amici, per quello che hanno fatto dopo la sua scomparsa e che continuano a fare. La loro presenza ci aiuta a superare la mancanza della nostra unica figlia».

RIPRODUZIONE RISERVATA