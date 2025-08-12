VaiOnline
Selargius.
13 agosto 2025

Un torneo di calcio  in ricordo di Najibe 

Secondo Memorial dedicato a Najibe Zaher, la 19enne morta nel tragico incidente di viale Marconi - insieme ad altri tre amici - quel maledetto 10 settembre del 2023. Come per la prima edizione dello scorso anno, ci sarà un torneo di calcio inclusivo: squadre di bambini, ragazzi, giovani con disabilità, e il terno di calcio a 7 maschile.

A ospitare l’iniziativa sarà anche quest’anno il centro sportivo di via don Bosco, a Santa Lucia. «Anche quest’anno gli amici hanno voluto organizzare un memorial, e questo ci commuove», il commento di Omar Zaher e di Merita Agus, padre e madre della ragazza di Selargius scomparsa due anni fa. «Un momento di sport e svago, in ricordo di nostra figlia, ma soprattutto l’occasione per parlare di sicurezza stradale, un tema che come genitori stiamo portando avanti nelle scuole, fra i giovani, per sensibilizzare tutti sull’importanza di guidare con prudenza». ( f.l.)

