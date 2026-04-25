Un torneo di bocce in memoria di una sportiva scomparsa 

Un torneo di bocce “Ricordando Valentina Mereu”, un appuntamento che mette insieme passione, partecipazione e memoria, coinvolgendo un’intera comunità.

L’appuntamento, organizzato dal circolo bocciofilo comunale e dai familiari di Valentina, è iniziato ieri con la gara nazionale “Sport per Tutti” di “Raffa festiva”, che ha visto confrontarsi 64 tesserati al tiro di precisione, una prova che esalta concentrazione, tecnica e capacità.

Oggi, a partire dalle ore 9, la giornata sarà invece interamente dedicata alle gare nazionali femminili di “Raffa”. Le categorie A-B e C-D porteranno in campo 84 atlete complessivamente, con partite che si preannunciano combattute e di alto livello, confermando l’importanza e la crescita del movimento femminile.

Valentina Mereu è stata una giocatrice di bocce: è morta un anno fa a 40 anni. La società bocciofila ha deciso di ricordarla con questo importante torneo.

L’intera manifestazione viene trasmessa in diretta su PazzoTv HD, sino a stasera, offrendo la possibilità di seguire ogni fase anche a chi non può essere presente al campo comunale. (r. s.)

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