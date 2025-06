Un torneo celebra i 120 anni della Tharros 

Un torneo per celebrare i 120 anni di vita della Tharros e ricordare una delle figure maggiormente legata ai colori biancorossi, lo storico medico sociale Lido Pinna, scomparso qualche mese fa. Domani si scenderà in campo per il “quadrangolare del centoventesimo – primo memorial Lido Pinna”. Un evento speciale, organizzato dalla società oristanese a partire dalle 17, al campo comunale. Protagonisti saranno i padroni di casa della Tharros, il Terralba Francesco Bellu, l'Arborea e l'Atletico San Marco Cabras. Le prime tre squadre, nella stagione appena conclusa, hanno disputato il torneo di Promozione mentre i lagunari hanno ottenuto la promozione in Prima categoria. In apertura le semifinali, con la gara inaugurale che vedrà impegnati i biancorossi di casa; a seguire l'altra partita. A metà torneo, inoltre, ci sarà un match tra “Tharros Club Oristano” e la Asd Eleonora calcio. Chiuderanno la finale per il terzo posto e, a seguire, la finalissima. Sarà una giornata all’insegna dello sport, della storia, della condivisione e del ricordo di Lido Pinna, figura legata nel tempo ai colori della Tharros e non dimenticato dal mondo sportivo oristanese. Ieri intanto lo storico dirigente biancorosso Bruno Corona ha donato un quadro celebrativo al sindaco Sanna e all’assessore Tonio Franceschi che hanno espresso grande orgoglio per i 120 anni della Tharros. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA