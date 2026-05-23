Un tonno di 421 chili nella prima mattanza 

Prima mattanza della stagione venerdì mattina per i tonnarotti della Carloforte Tonnare Piam. Gli uomini agli ordini del rais Gianluca Mei hanno lasciato lo stabilimento de La Punta di buon mattino, sfruttando le ottime condizioni meteomarine, per dirigersi verso la tonnara calata all’isola Piana. Il bottino è di tutto rispetto: 140 prede tra cui spicca un grande tonno dal peso di 421 chili che ha reso particolarmente orgogliosi i tonnarotti. Dopo ore di lavoro la ciurma ha fatto ritorno a La Punta, dove la bandiera al vento ha annunciato la mattanza in corso. Riti che si ripetono sempre uguali da secoli, forti dell’esperienza e della sapienza degli uomini di tonnara, abili nella pesca del tonno ma anche nella sua conservazione. In prima linea nelle operazioni c’è anche Giuliano Greco, della Carloforte Tonnare Piam. Il debutto della stagione 2026 è andato bene, ora si attendono le prossime mattanze. (a. pa.)

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