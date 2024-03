Un Tir urta un albero, crolla un grosso ramo 

Un tir ha urtato un albero in via Dante, staccando così un grosso ramo finito in mezzo alla strada. L’incidente è avvenuto ieri mattina con le inevitabili conseguenze negative sulla viabilità: sono dovute intervenire le squadre del verde per rimuovere il ramo che ha anche danneggiato le linee aeree dei filobus. Dunque durante queste operazioni il traffico nella zona è rimasto bloccato.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale: hanno gestito la viabilità e cercato di ridurre i problemi. Gli operai hanno lavorato per quasi un’ora per la rimozione del ramo, mettendo in sicurezza anche l’albero urtato dal tir rimasto a sua volta bloccato nel tratto di strada all’altezza dell’incrocio con via Tiziano. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo che dopo l’urto ha fermato il suo tir prima che i danni fossero maggiori. (m. v.)

