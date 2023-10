Un timido sorriso Ferrari 

Una pole position per sognare e far sognare la Rossa e i suoi tifosi. Sulla pista a stelle e strisce di Austin in Texas Charles Leclerc torna a brillare come all'improvviso e complice anche un errore del “Dio della Formula 1” Max Verstappen si ritrova davanti a tutti nel Gran Premio degli Stati riportando la Ferrari ai fasti del Gp di Singapore dove a luccicare più di tutti era stata ma monoposto del suo compagno di squadra Carlos Sainz. Nuovo risveglio per la scuderia di Maranello che può sperare stasera di conquistare punti preziosi bella corsa al secondo posto nel Mondiale costruttori. «La pole - evidenzia il team principal del Cavallino Frederick Vasseur - rappresenta una buona posizione per la partenza di questa sera. Non è un risultato, perché i punti si fanno la domenica e sarà difficile. Ma sono contento per Charles, era importante far bene per lui, ed è il modo migliore per preparare la gara. È una buona pietra miliare per il team».

Ventuno pole position in carriera, la terza stagionale e la 247ª nella storia della Ferrari. Anche in un'annata avara a livello di soddisfazioni, Leclerc è riuscito a esaltarsi sul giro secco, e lo ha dimostrato anche ad Austin, su un circuito in cui la SF-23 sembrava partire con gli sfavori del pronostico e invece è sempre stata nelle posizioni che contavano, anche con Sainz, quarto in griglia. «Dobbiamo mantenere la calma - aggiunge Vasseur - Parliamo di centesimi e Verstappen ha avuto il suo tempo cancellato. Non è che la situazione sia totalmente cambiata da una settimana all'altra. Siamo in una buona posizione, ma dovremo vedere in gara come riusciremo a gestire la gara».

