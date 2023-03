Un timer per l’illuminazione 

Nuove apparecchiature per tenere sotto controllo i costi dell’illuminazione delle strutture sportive del paese: il Comune ha avviato l’installazione dei temporizzatori che permetteranno di ridurre le spese. L’intervento fa parte delle iniziative che il Comune sta portando avanti per l'efficientamento energetico e il contrasto al caro energia. I temporizzatori sono dispositivi che consentono di gestire l'illuminazione degli impianti sportivi in modo intelligente, controllando l'accensione e lo spegnimento delle luci a seconda delle effettive necessità e in base degli orari di utilizzo effettivo.

L'obiettivo del Comune è evitare inutili sprechi di energia, ridurre l’impronta ecologica e garantire al contempo un risparmio sui costi delle bollette energetiche. Il progetto che punta a ridurre le spese sull’illuminazione è solo l’ultimo portato avanti dall’amministrazione comunale per limitare gli sprechi: di recente, dopo quello dello scorso anno di 300 mila euro, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 350 mila euro che consentirà il posizionamento di due impianti fotovoltaici, uno dei quali sarà sistemato sulla copertura della tribuna dello stadio “Mario Tiddia”. (i. m.)

