«Un ticket contro le discariche abusive» 

«Più discariche autorizzate sulla statale 125 e la possibilità di conferire in maniera anonima, dietro il pagamento di un ticket che finirebbe nelle casse del Comune. Non un’agevolazione all’evasione della Tari, ma un modo per educare e salvare il territorio dal sacchetto selvaggio». È la proposta, scritta nero su bianco, dall’associazione Green Community 7 Fradis, formata da un gruppo di cittadini che abitano tra Sant’Isidoro e San Gregorio, per cercare di arginare il problema dei rifiuti abbandonati nelle campagne.

Poca informazione

«È emerso – spiega Valeria Pintus - che molti di noi non sono informati bene, sulle opzioni disponibili al cittadino per il riciclaggio. Ad esempio molti non sanno che esistono sulla 125 discariche autorizzate, una a poche centinaia di metri dal ponte tra la nuova e la vecchia strada, oppure che c'è il camion della differenziata che il venerdì mattina sosta nello slargo all'ingresso di San Gregorio e prende tutto ciò che si differenzia, batterie comprese». Piccoli strumenti, ma non sufficienti per chi tutti i giorni si imbatte nei rifiuti davanti a casa. Per esempio sulla statale manca anche la segnaletica, cartelli visibili che segnalano i punti di raccolta con indicati i giorni e gli orari per accedere alle discariche autorizzate. «Perché non raccogliere i rifiuti anche da utenti anonimi, pagando un ticket per la prestazione che poi va incassato dal Comune dove si trova la discarica? In questo modo si crea un introito per il Comune e si evita di dover poi bonificare i territori. Ma soprattutto si dovrebbe aumentare il numero di discariche autorizzate e i camion di raccolta lungo la statale», suggerisce Elisabetta Lai.

Lo scaricabarile

I cittadini hanno più volte contattato le amministrazioni coinvolte per chiedere di intervenire e discutere insieme soluzioni che possano essere durature. «Ci rispondono che i bordi delle strade sono di competenza dell’Anas. Sarà anche vero ma non si può trascurare l'immondezza che deturpa l’ambiente e soprattutto invade l'area di sosta delle piazzuole. Come sempre è un rimpallarsi di responsabilità», evidenzia Pintus. «Non ci sono giustificazioni, però dobbiamo portare le persone a cambiare comportamento per gradi», conclude Giuseppe Pisu, «La spazzatura abbandonata per strada è un problema complesso che attiene al senso civico delle persone, per questa ragione occorre agire sul piano culturale. E qui le cose si complicano: tempi lunghi e risultati incerti. Pertanto concentriamoci sui contenuti pragmatici: cominciando ad analizzare le cause e selezionando le differenti tipologie di rifiuti».

