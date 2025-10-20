Un tetto per chi ha perso le speranze 

Da oltre diciassette anni, a Iglesias, c’è un porto sicuro per i naufraghi della vita: quelli che hanno perduto tutto compresi un tetto sotto cui ripararsi o un giaciglio ove poter riposare. È il dormitorio Santo Stefano ai piedi del Santuario della Madonna del Buon Cammino, è rappresenta il confine che demarca il distacco tra la solidarietà e l’indifferenza che spesso pone i più fragili e sfortunati ai margini della società.

Il centro

«Le situazioni di indigenza presenti in città, comprese quelle più estreme - racconta don Roberto Sciolla, direttore del dormitorio - sono più numerose di quanto si possa mai immaginare. Il nostro centro di accoglienza costituisce un concreto aiuto, seppur non risolutivo, per tutti quelli a cui la vita ha presentato ostacoli e difficoltà». Il dormitorio può ospitare fino a quattordici posti letto: dieci riservati agli uomini e quattro alle donne. La struttura offre il pernottamento, la cena, la colazione e anche la possibilità di usufruire delle docce calde. «Vorremmo poter fare di più - continua don Roberto - ma le risorse a nostra disposizione non bastano a garantire ulteriori servizi come, per esempio, maggiori ore di permanenza all’interno del centro». Cadere nel baratro della disperazione è purtroppo sempre più frequente e nessuno può ritenersi immune da questo rischio. «Ritrovarsi catapultati in uno stato di necessità estrema è un dramma che può capitare a tutti. - spiega Simona Canzoneri, responsabile della struttura - Per finire nel vortice autodistruttivo può essere sufficiente un matrimonio fallito, un investimento finanziario sbagliato, la perdita del lavoro, uno stato di forte depressione o una dipendenza che non si riesce più a domare». Il dormitorio è come un porto di mare che accoglie tutti i naufraghi della vita e offre loro un letto ma anche i supporti per affrancarsi dal passato. «Il nostro compito - continua Simona Canzoneri - è anche quello di aiutare, tramite specifici percorsi di recupero, le persone che mostrino di volere seriamente voltare pagina».

Le storie

Le mura del dormitorio, in tutti questi anni, sono state silenti testimoni di storie che raccontano di umane fragilità, storie di cadute e, in alcuni casi, di risalite verso il riscatto personale. Come è successo, per esempio, a uno tra i moltissimi utenti transitati nella struttura di accoglienza, che si racconta ma preferisce mantenere l’anonimato: «Il gioco d’azzardo - racconta F. P., 56 anni - oltre ai risparmi di una vita, si era portato via tutto: famiglia, lavoro, amicizie, sorriso e dignità. Ho dormito nella mia auto per svariate notti, durante le quali sono arrivato a pensare anche alla peggiore delle ipotesi. Infine, quando sembrava tutto perduto, ho bussato alle porte del dormitorio trovandovi calore umano e cristiana accoglienza. Da allora, soprattutto grazie all’aiuto dei responsabili e volontari della struttura, ho avuto il coraggio e la forza di intraprendere il percorso che mi ha condotto alla rinascita». E forse, uno degli scopi del dormitorio oltre all’aiuto immediato di un letto e un pasto caldo, è quello che ricorda don Roberto: «Possiamo affermare di aver compiuto al meglio la nostra opera quando riusciamo a restituire la speranza a chi l’aveva perduta».

