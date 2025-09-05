Un tetto garantito a chi non ha una casa 

Un passo per affrontare l’emergenza abitativa e dare vita alla rigenerazione urbana del centro storico. Con il bando pubblicato ieri dal settore Politiche della Casa, il Comune di Sassari promuove l’assegnazione di 27 alloggi destinati alla “fascia grigia”, persone che hanno un reddito troppo basso per il mercato libero ma che, allo stesso tempo, non possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale. L’amministrazione comunale prevede un Isee compreso tra un minimo di 9mila euro e un massimo di 40mila per gli aspiranti, che dovranno presentare domanda entro il 31 ottobre soltanto sulla piattaforma web del Comune. Il target è quello dei giovani e dei nuclei familiari con cui dare vita al social housing, e a una comunità inclusiva capace di offrire sostegno morale e materiale.

Il progetto prende piede grazie ai finanziamenti ottenuti in passato con il progetto Pinqua, che ha permesso la riqualificazione di diversi immobili. Tra questi il più importante resta l’ex Hotel Turritania, con 17 appartamenti, seguito dai cinque di via Canopolo, i tre di corso Vittorio Emanuele e i due di via Esperson. «Vogliamo migliorare l’aspetto - commenta il sindaco Giuseppe Mascia – la funzionalità e la qualità di vita del centro storico col recupero e la riqualificazione di spazi degradati o sottoutilizzati, per migliorare la qualità di vita dei residenti, creare nuovi servizi, aumentare la sicurezza, promuovere la partecipazione e favorire nuove opportunità di lavoro e di sviluppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA