«Un tetto alle famiglie senza casa» 

Di fronte all'emergenza abitativa in città, il sindacato Sunia Cgil rilancia la propria proposta in vista dell'incontro che si terrà a breve a Nuoro tra i vertici di Area e il Comune, con il sindaco Emiliano Fenu e gli assessori Marco Canu e Adriano Catte per fare il punto della situazione tra immobili e richieste, con l'obiettivo di trovare un punto di incontro che possa giovare a tutti. «L'interesse per sanare la situazione è positivo - dice Paola Deserra del Sunia Cgil -. Mi auguro che il tutto venga portato a termine con il lavoro». Sono infatti 300 le famiglie nuoresi da anni in attesa dell'assegnazione di una dimora. Nei giorni scorsi l'assessore comunale con delega al Patrimonio, Marco Canu, ha iniziato a effettuare le verifiche sullo stato degli immobili in città per valutare anche l'opzione di apportare alcune modifiche a seconda delle esigenze espresse dai richiedenti. Per questo, l'incontro con i vertici Area sarà di fondamentale importanza e urgenza per l'intera comunità.

Il problema

«L’emergenza abitativa è un fatto conosciuto al quale il Sunia Cgil lavora da tempo e da sempre - precisa Deserra -. Non ci siamo mai arresi alle difficoltà e continuiamo a tutelare le fasce sociali più deboli. A Nuoro, servono interventi concreti e immediati e sarebbe opportuno censire gli immobili esistenti e, ove necessario, apportare le opportune modifiche strutturali, oltre a mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini il parco immobiliare pubblico del Comune e di Area nel più breve tempo possibile». La proposta lanciata dal Sunia Cgil è quella di contratti di locazione a canone calmierato che porterebbero a vantaggi fiscali e agevolazioni sia per i proprietari sia per gli inquilini, per esempio, con la riduzione della tassazione.

Contatti avviati

«Auspico che entro la fine dell'anno si cominci con la concertazione per svecchiare l’ormai attempato accordo territoriale per in canoni concordati in modo che, anche i costi relativi alle locazioni private, continuino a essere competitivi rispetto ai costi di mercato e che siano utilizzabili e convenienti sia per i conduttori che per i locatori - sottolinea Deserra -. Con Area nei mesi scorsi a Cagliari si è tenuto già un incontro col Sunia, la Regione ha attivato una serie di misure di contrasto rispetto alla problematica e il Comune di Nuoro si sta muovendo nella direzione giusta prendendo in carico le varie tematiche abitative. Vedremo cosa accadrà».

