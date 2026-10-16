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Carbonia-Iglesias.
17 ottobre 2026 alle 00:14

Un testimonial d’eccezione per il Cammino 

Il pastore-attore Giuseppe Ignazio Loi reclutato per la campagna sarda 

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Si intitola “Torra a respirai sa terra tua” ed è il progetto con il quale il Cammino Minerario di Santa Barbara chiama a raccolta tutti i sardi che ancora non hanno affrontato i suggestivi percorsi che si snodano tra paesaggi minerari e siti ambientali del Sud ovest dell’isola: il Sulcis-Iglesiente, il Guspinese e l’Arburese. Per rendere più efficace questa campagna promozionale è stato scelto un testimone d’eccezione: si tratta di Giuseppe Ignazio Loi, il pastore-attore di Terralba, protagonista del film “La vita va così” del regista Riccardo Milani, campione d’incassi della scorsa stagione

Il piano

Il Cammino richiama migliaia di pellegrini da tante città d’Italia e d’Europa, ma questa volta l’intenzione è di catturare il cuore dei sardi e, infatti, questa nuova campagna, partita ufficialmente due giorni fa, troverà spazio sui bus, radio, tv, social e aeroporto. L’obiettivo è catturare l’attenzione di tutti i sardi: chi vive nell’Isola ma anche chi ci è nato ma vive altrove. Chi risponderà avrà anche due notti in regalo nelle posadas nel 2027 (in palio 1.001 pernottamenti). «Il messaggio è semplice e diretto: la nostra è l'isola più bella del mondo, – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori della campagna – e il Cammino è uno dei modi più autentici per riscoprirla. Un patrimonio che appartiene prima di tutto ai sardi, e che la campagna vuole riportare al centro del loro sguardo».

Il personaggio

Non è un caso che sia stato scelto Giuseppe Ignazio Loi come testimonial. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico nel film di Riccardo Milani, Loi porta con sé l’eco potente del suo personaggio, quello del pastore fiero che per vent’anni ha difeso la propria terra, custode irremovibile delle proprie radici di fronte a ogni lusinga e offerta. Una storia di orgoglio e appartenenza che ha commosso e riempito le sale cinematografiche e che ora si fa passo, cammino e memoria viva lungo i sentieri di Santa Barbara. Chi camminerà, ritroverà la stessa silenziosa e straordinaria fermezza. Con la stessa autenticità, Loi racconterà luoghi, memorie, curiosità e personaggi di un territorio che ha fatto la storia della Sardegna.

La diffusione

I video sono già in pubblicazione sui canali social ufficiali del Cammino e oltre 80 autobus urbani tra Cagliari e Sassari porteranno per le strade le immagini delle varie tappe. Lo stesso messaggio lo daranno le nuove installazioni in aeroporto e gli spot sulle emittenti locali raggiungeranno un pubblico più ampio. Inoltre una una decina di content creator, sardi e non solo, racconteranno il Cammino con il proprio sguardo e le proprie community. «Il Cammino è ormai una realtà conosciuta e apprezzata anche a livello nazionale, ma vogliamo che sia sempre più un patrimonio dei sardi», ha detto Mauro Usai, presidente della Fondazione. ««Abbiamo voluto costruire una campagna capace di parlare ai sardi attraverso una voce in cui possano riconoscersi», ha aggiunto Andrea Tarozzi, responsabile dell’Ufficio amministrativo e marketing della Fondazione.

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