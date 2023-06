«Un testimone di speranza» 

Una grande folla e tanto affetto per l’addio a Franco Mariano Mulas ieri pomeriggio nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie. La polizia municipale in alta uniforme e il gonfalone della città ai lati della bara a rendere omaggio all’ex sindaco, la corona di fiori del presidente della Regione a ricordare l’impegno politico da consigliere e assessore. E poi tantissime presenze del mondo politico e dell’azienda sanitaria che ha guidato per molto tempo, accanto a familiari, amici, ex pazienti, dipendenti, conoscenti. In prima fila il sindaco Andrea Soddu.

La messa

A celebrare la messa il parroco don Pinuccio Demarcus. Nell’omelia don Francesco Mariani ha anzitutto ricordato la sua testimonianza cristiana e l’immagine del pastore: «I brani delle letture e del Vangelo sono stati scelti direttamente dal nostro amico Franco e in parte dalla famiglia. Diede un aiuto enorme a tutti, ha creduto e vissuto con fede sincera e solida, sia nella sua professione sanitaria, che nel capolavoro bellissimo della sua famiglia, ma anche nel suo impegno politico e nei vari ruoli istituzionali che ha ricoperto. Ha sempre servito il bene, senza esserne padrone, ve lo posso testimoniare in nome dell’amicizia che ho vissuto con lui. Riuscì a non idolatrare ruoli e incarichi, una cosa davvero rara. La sua fede ha fatto risplendere la sua umanità, gentilezza, umiltà. Il tutto unito a una grande professionalità e a una intelligente lettura politica e sociologica della realtà». Don Mariani ha richiamato anche il coraggio di chiudere con la politica e di tornare al suo lavoro. E ha aggiunto commosso: «Mai una polemica fuori dalle righe, una parola offensiva o un giudizio ingeneroso. Ora Dio l’ha preso per mano, noi lo offriamo all’abbraccio eterno, nella speranza certa che un giorno lo rivedremo ». Al termine della messa Ugo Collu ha onorato l’amico con belle parole, commosso nel ricordarlo come sincero, leale, dignitoso e rispettoso: «Era un gigante, dalla grande capacità di ascolto. Occupò incarichi ricchi di responsabilità, sempre con solidarietà e attiva speranza. Era riservato, rifletteva molto, lo si poteva notare dalle sue parole sempre ben dosate, profonde, sagge. Il principio professionale di Franco era appellarsi all’idea dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. È stato testimone di speranza per l’umanità».

La testimonianza

Sui social la deputata Alessandra Todde parla di «uomo di grandissimo spessore umano, professionale e politico». E poi: «Era innamorato della nostra città, onesto».

