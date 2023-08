Un tesoro storico inutilizzato da 12 anni 

Chiuso dal 2011 l’Anfiteatro romano è la spina nel fianco delle ultime amministrazioni che non sono riuscite a rendere disponibile a cagliaritani e turisti un bene di così alto valore storico e culturale. Secondo le idee dei progettisti sull'area dell'Anfiteatro si sarebbe dovuta poggiare una pedana per il palco e l'area per gli spettatori. Sopra la pedana il palco e la platea, costituiti da allestimenti mobili, da montare prima degli spettacoli e da smontare alla fine degli stessi.

Sino a che le idee non si trasformeranno in atti, la visita al monumento più importante della città è consentita solo dall’ingresso di viale Sant’Ignazio. Poche decine di metri di passerella sgangherata, affidata a una cooperativa, sono l’unica possibilità di accedere alla storia. Il biglietto di tre euro sembra davvero troppo per così poco.

I turisti tendono a disertarlo oppure scelgono il lato B, quello di via Anfiteatro. Non è chiaro con quale canale di diffusione sia arrivata la notizia che è possibile accedere gratis scavalcando un semplice muretto.

Comune, Ateneo e Sovrintendenza avevano l’obiettivo di creare un unico sistema comunicante con viale Sant’Ignazio dove si trovano i giardini del polo universitario giuridico-economico. Chissà che fine ha fatto?

