Un tesoro per i lavori sul rio Piras 

Cinquecentomila euro dalla Regione per il Rio Piras. A Gonnosfanadiga è in corso la sistemazione del fiume che attraversa il paese dividendolo in due. A spiegare i dettagli del progetto è il sindaco Andrea Floris: «Fin dalla stesura del programma elettorale, la situazione del rio Piras è stata al centro della nostra attenzione e da subito abbiamo iniziato a lavorarci. Abbiamo ripreso un progetto che giaceva inutilizzato nei cassetti dell’ufficio tecnico e lo abbiamo rifinanziato, con l’approvazione del nostro primo bilancio consuntivo nel 2021 con 300.000 euro». Il piano ha avuto necessità di aggiustamenti in considerazione delle modifiche sopraggiunte nel tempo. «Le condizioni delle sponde sono ulteriormente peggiorate, per questo abbiamo fatto adeguare il progetto per il primo e secondo lotto», spiega il sindaco. I fondi presenti nelle casse del Comune però non sarebbero bastati a completare tutti gli interventi necessari. «Abbiamo richiesto un finanziamento alla Regione, presentando il progetto esecutivo immediatamente cantierabile e abbiamo ottenuto 500.000 euro che sommati al nostro stanziamento, portano il totale a 800.000 euro. Il finanziamento ci consentirà di avviare la progettazione di un terzo lotto per il completamento delle opere, quali attraversamenti, briglie e lastricato del lungo fiume».

I tempi

Secondo il primo cittadino non passerà molto tempo per vedere il primo cantiere. «Il primo lotto, per un importo di 150.000 euro è prossimo all’appalto, contiamo di poterlo avviare prima della prossima estate e prevede interventi nei punti più critici. Il secondo lotto è in fase di preparazione e, con condizioni meteo favorevoli, potrebbe partire a fine estate. Il terzo lotto si prevede di appaltarlo nei primi mesi del 2024. In questo modo avremo il rio Piras sistemato per i prossimi 20 anni». Passeggiando lungo gli argini del fiume, i cittadini si dicono entusiasti del progetto per il rio Piras e sperano che vengano eliminati numerosi problemi, dalla mancanza di attraversamenti alla presenza di topi nell’area intorno al corso d’acqua.

RIPRODUZIONE RISERVATA