Un tesoro di 35 mila volumi 

La biblioteca dell’Istituto superiore regionale etnografico farà da ponte con l’università di Nuoro con l’obiettivo di potenziare la ricerca e attrarre la cittadinanza verso la conoscenza della propria identità. Si tratta del nuovo traguardo dell’Isre guidato da Stefano Lavra, un’idea che esiste da sempre all’interno dell’Istituto, ma che ora si arricchisce grazie all’offerta della biblioteca di via Papandrea, antistante all’università. Ben 35 mila volumi (molti dei quali rari e introvabili) sono messi a disposizione dall’Istituto. La biblioteca è attrezzata di ogni comodità, materiale e ricche sezioni: generale, sarda, rari, edizioni Isre, Fondo Deledda. Di recente, per garantire una maggiore fruizione, sono stati modificati gli orari. La biblioteca, nella sede Isre di via Papandrea, aprirà dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e il venerdì dalle 9 alle 13.

I servizi

«Abbiamo esteso l’orario affinché potesse risultare più comodo per gli studenti universitari e non. Come Istituto riponiamo tanta attenzione al mondo dell’editoria, a pubblicazioni e acquisizioni di nuovi volumi inerenti all’ambito demoetnoantropologico, tradizioni popolari e cultura sarda in generale», dice Lavra. In quest’ultimo periodo il settore Documentazione si sta occupando dell’organizzazione, catalogazione e gestione dei fondi librari, archivistici e audiovisivi per poter garantire la fruizione da parte degli studiosi e dei cittadini più curiosi. Questo passaggio di studio e ricerca è inoltre cruciale per l’organizzazione delle mostre che l’Isre propone, ma anche per ulteriori pubblicazioni. La missione dell’Istituto, infatti, è proprio quella di portare avanti una linea di ricerca costante per custodire, approfondire, tutelare la tradizione locale. La biblioteca, nata il 16 aprile del 1977 e aperta al pubblico l’11 marzo del 2006, resta un luogo in cui la cultura diventa viva e riparte grazie alle giovani menti universitarie.

Nuovi traguardi

«Nella sua prima fase è stata pensata e istituita in funzione di supporto al lavoro scientifico e di ricerca del gruppo operativo interno alla struttura, ora si realizza la sua proiezione verso l’esterno per un’utilizzazione più allargata anche se connotata settorialmente e riservata a una utenza specialistica - spiegano dall’Isre -. Tale possibilità è resa possibile anche dall’inserimento della biblioteca nel circuito del Polo regionale della Sardegna all’interno del Servizio bibliotecario nazionale che rappresenta il sistema di maggiore efficacia per una fruizione diffusa a livello regionale, nazionale e internazionale».

