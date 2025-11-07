Un tesoro a rischio nel cimitero 

Un pezzo di storia del paese, un tesoro immenso degno di essere tutelato e valorizzato e magari entrare a far parte di un tour culturale. È la parte antica del cimitero di Ghilarza, dove si potrebbero trascorre ore a leggere le epigrafi che ormai rischiano di essere cancellate dai segni del tempo. Vere opere d’arte, custodi della memoria di Ghilarza.

Il tour

Centinaia di piccole lastre incise e decorate manualmente che evocano ricordi e sentimenti e fanno rivivere i personaggi che hanno fatto la storia dell’Ottocento di Ghilarza. «Maria Rita Sotgiu, vissuta 35 anni appena chiuse qui le sue spoglie il giorno 7 gennaio 1886. O buona, o amabile madre dal cielo proteggi le tue figlie. Il desolato marito Paolo Badalotti pose». Lei era l’ufficiale postale e fu il marito a prenderne il posto.

Così invece i familiari salutarono Gio Michele Agus, «valente muratore, riedificò la chiesa parrocchiale. Fabbricò questo cimitero, morì di 44 anni nel 28 settembre 1888. La moglie e i figli per raccomandarne a Dio l’anima e ai compatrioti il ricordo doloratissimi». Pochi metri più avanti l’epigrafe in ricordo di «Falchi Carta Stefano, ancora angelo in terra fu chiamato ad esserlo in cielo nel giorno 5 marzo 1893 lasciando nel più profondo dolore i genitori, le sorelle, il fratellino e lo zio che premurosi di lui da Macomer a Ghilarza lo inviarono per iniziarlo nelle vie del sapere».

Toccante anche la lapide della piccola figlia dell’avvocato Angelo Corrias, sindaco di Ghilarza: «Maria Corrias Deiua, brevi ti furono i giorni in questa terra. Nata il 9 giugno 1898 nel 27 ottobre successivo volasti in cielo dove canti l’eterna tua felicità innocente come l’anima tua, soave come il tuo angelico sorriso piangendoti amaramente la tua bella immaginetta resterà sempre impressa nel cuore addolorato dei tuoi cari genitori Angelino e Grazietta».

Il progetto

Sono centinaia i marmi con le epigrafi che stanno pian piano scomparendo. In diverse lastre si riconosce la firma di chi le ha scolpite: Costantino Colomo (Tittino) e Valente Schirra di Ghilarza, Santu e Tiloca di Sassari, Simplicio Fiori di Terranova ad esempio.

Tanti i benefattori del paese, ma anche tanti cittadini comuni. E poi la famiglia Gramsci. E proprio la presenza dei parenti dell’intellettuale e politico potrebbe portare alla valorizzazione di un percorso che tocchi anche il cimitero.

Il sindaco

Con un milione e mezzo di euro arrivato con la programmazione territoriale si lastricherà in pietra la strada che dal polo museale porta ai luoghi gramsciani: piazza San Palmerio e Torre aragonese.

«Con il ribasso contiamo di realizzare anche i marciapiedi sino al cimitero. La famiglia Gramsci costituisce sicuramente un’attrattiva. E poi c’è la ricchezza delle lapidi che riportano vere e proprie poesie, spesso commissionate a pagamento per i defunti a poeti che proponevano frasi personalizzate. Le cappelle testimoniano inoltre lo stile costruttivo dell’epoca», sottolinea il sindaco, Stefano Licheri.

Bene monumentale

Il cimitero fu realizzato a fine Ottocento dopo che venne segnalata l’inadeguatezza di quello di San Giorgio. Con 420 lire si dette il via agli espropri e con altre 23mila lire fu avviata la gara d’appalto. I lavori si sono conclusi il 3 agosto 1884.

Nel nucleo originario si trova anche la cappella, ai lati della quale ci sono i tombini più antichi insieme a quelli realizzati lungo i muri perimetrali del vecchio cimitero. Oggi la cappella è un bene monumentale. Peccato però che è chiusa da tanti troppi anni perché a rischio crollo a causa delle infiltrazioni.

«Chiederemo un finanziamento per intervenire sulla cappella e realizzare delle tettoie per i loculi. Nel 2007 è stato fatto un intervento importante realizzando le tettoie negli altri loculi antichi», precisa Licheri.

Il libro

L’ex sindaco, Tommaso Sanna, alla fine di un lavoro lungo e certosino ha pubblicato un libro proprio sulle epigrafi che rischiano di scomparire. «È stato importante trascrivere l'epigrafe delle lapidi più antiche perché resti una testimonianza per il futuro anche quando il tempo non permetterà più la conservazione di quelle dediche che sono autentiche poesie, atti d'amore verso il defunto», sottolinea Sanna. Resta ovviamente la speranza che invece in qualche modo si riesca a intervenire perché quelle lastre possono essere recuperate e valorizzate.

