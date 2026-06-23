Un tesoretto per servizi sociali e monumenti 

Un tesoretto da quasi 31 milioni di euro. Fondi provenienti dall’avanzo vincolato di amministrazione e destinate soprattutto alle Politiche Sociali, ben 17 milioni di euro, e alla manutenzione degli immobili comunali. La distribuzione è contenuta nella delibera di variazione al bilancio di previsione, illustrata ieri durante la seduta del Consiglio comunale dal sindaco Massimo Zedda. Il dibattito e l’approvazione si terranno in una prossima seduta.

Fasce deboli

La maggior parte dei finanziamenti sono diretti alle Politiche Sociali: in tutto 17 milioni di euro. La metà servirà per i progetti e iniziative per la disabilità: una gran parte (tre milioni e mezzo) per piani personalizzati, compreso quello ribattezzato “ritornare a casa”. Nel lungo elenco, un’altra voce importante è quella relativa agli interventi per persone a rischio esclusione sociale: con cinque milioni di euro si finanzieranno una serie di iniziative per contrastare la povertà, per l’assistenza a minori e famiglie in strutture residenziali, per la casa albergo, per servizi da potenziare a Sant’Elia e a Pirri. E poi altre risorse per l’infanzia, per i minori, per gli anziani, per il centro per la famiglia. Tutte queste somme il più delle volte vanno a integrare finanziamenti già stanziati sempre per le stesse finalità e che dunque consentiranno di potenziare quei progetti.

Manutenzioni

Nel documento approvato dall’Aula, dopo l’illustrazione del sindaco, sono previsti sette milioni e mezzo per il servizio manutenzione. In particolare per quella degli immobili comunali (tre milioni e mezzo) e in particolare per l’ex sede della circoscrizione di Sant’Avendrace e per i cimiteri (un milione e 300 mila euro). Previsti anche fondi per lavori nel Parco della Musica, Teatro Lirico, parrocchia di Sant’Anna ma anche per i progetti relativi al restauro e valorizzazione di villa Tigellio (240 mila euro) e bastione Saint Remy (135 mila euro). Fondi anche per l’edilizia privata (due milioni), pubblica istruzione (un milione e 800 mila euro), cultura e turismo (un milione), sport (poco meno di 800 mila euro).

Opere pubbliche

Approvata anche una variazione al bilancio da un milione e 600 mila euro per gli interventi, urgenti, effettuati nel lungomare Sant’Elia e Poetto, e nei parchi, a causa dei danni provocati dal ciclone Harry, lo scorso gennaio. Polemica poi l’opposizione dopo l’illustrazione del programma triennale delle opere pubbliche da parte dell’assessore Yuri Marcialis. L’esponente della giunta ha ricordato i numerosi interventi in programma che il centrodestra, votando contro («Non contro le opere ma contro un piano che non affronta le urgenze») ha definito un «libro degli incubi» visto l’elenco di lavori semplicemente rinviati e che «non danno risposte concrete alle vere emergenze». (m. v.)

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