Baunei.
24 novembre 2025 alle 00:43

Un tesoretto per il turismo 

Dalla tassa di soggiorno 146mila euro, Monni: miglioreremo i servizi 

Un tesoretto di 146mila euro da reinvestire nel miglioramento dei servizi turistici. È la somma raccolta dal Comune di Baunei nella prima stagione della tassa di soggiorno, comunicata venerdì sera in occasione di un incontro con gli operatori turistici.

L’incontro

«Abbiamo organizzato questo incontro - ha spiegato in apertura il sindaco Stefano Monni, nell’occasione accompagnato dal vicesindaco Giorgio Rubiu e dall’assessora al Bilancio Susanna Uras - per fare il punto della situazione al termine della prima stagione nella quale abbiamo richiesto la tassa di soggiorno ai turisti che hanno scelto Baunei e Santa Maria Navarrese per le loro vacanze. E poi per raccogliere direttamente dagli operatori proposte relative alla destinazione che dovrebbero avere queste risorse in funzione del miglioramento dei servizi turistici». E dalla platea sono arrivati diversi e importanti suggerimenti.

Gli operatori

«L’intrattenimento serale sotto forma di spettacoli ed eventi in piazza, a Baunei e a Santa Maria, va assolutamente potenziato - hanno affermato in coro gli albergatori presenti - e le risorse finanziarie raccolte con la tassa di soggiorno possono sicuramente aiutare in questo senso».

I sentieri

Dagli operatori attivi nell’escursionismo, settore al quale si deve l’allungamento della stagione turistica, ormai stabilizzatasi su marzo-ottobre, ovvero otto mesi pieni, sono arrivate proposte di stampo tecnologico. «I fondi disponibili potrebbero essere utilizzati per creare un’applicazione che descriva nel dettaglio, con tanto di traccia Gps, tutti i sentieri facilmente raggiungibili dai centri abitati di Baunei e Santa Maria Navarrese», hanno sottolineato gli esperti che operano nel turismo ambientale.

«Proposte oltremodo valide che saranno certamente prese in considerazione», ha chiosato il sindaco Monni. E ha annunciato che «a questo primo incontro ne seguiranno altri, nell’intento - ha spiegato - di coinvolgere sempre più gli operatori nella programmazione degli interventi da mettere in atto nel settore turistico».

