Un tesoretto per abbellire il paese 

C’è da riqualificare il centro con nuove pavimentazioni in granito (800mila euro), sistemare i guardrail (175mila euro), realizzare tre rotatorie (200mila euro). E ancora c’è da potenziare il sistema di videosorveglianza (150mila euro), digitalizzare l’archivio comunale (475mila euro), inaugurare un campo da paddle (75mila euro). I soldi? Arrivano dalla tassa di soggiorno, esattamente dall’avanzo vincolato dell’imposta degli ultimi anni per un totale di oltre due milioni e trecentomila euro. Avanzo che solo adesso, dopo il via libera del Consiglio al rendiconto e un successivo passaggio in Aula nei prossimi giorni (assestamento e variazione di bilancio 2023-25), potrà essere utilizzato.

Un tesoro imponente al quale va ad aggiungersi un altro milione e 800mila euro dell’introito relativo a quest’anno. «Stiamo utilizzando i soldi dell’imposta di soggiorno – sottolinea il sindaco Gianluca Dessì – con un unico grande obiettivo, e cioè quello di migliorare i servizi per i turisti». Tra questi c’è un grande progetto di riqualificazione urbana, e cioè la prosecuzione del tratto in granito nel cuore del paese. «Un salotto con il lastricato – aggiunge Dessì - che diventerà più ampio e più bello». E poi cura della pineta, sistemazione parcheggi, attraversamenti stradali. E anche, nonostante col turismo non sia collegato in maniera diretta, la videosorveglianza (Villasimius è già fra i paesi più videosorvegliati della Sardegna) e la digitalizzazione dell’archivio comunale.

«Le telecamere – chiarisce Dessì – sono fondamentali per la tranquillità dei nostri ospiti, più un paese è sicuro più i turisti vengono. Quanto alla digitalizzazione dei documenti ne usufruiranno tutti. Le pratiche, anche quelle edilizie, sono ancora in cartaceo. Non si poteva più andare avanti così». Dessì precisa che «tutto questo verrà discusso nel corso del prossimo Consiglio». Sarà l’Aula, insomma, a doversi esprimere sulla la proposta della Giunta di approvazione della Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio che non riguarda solo l’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno. Soldi da impegnare entro dicembre per poterli spendere già nel 2024. «Sono tutti lavori programmati – dice Michele Cireddu, consigliere con delega al turismo – che adesso finalmente vedranno la luce. Cercheremo di fare del nostro meglio anche sul fronte della promozione turistica». Da utilizzare ci sono poi gli introiti relativi al 2023 sempre dell’imposta di soggiorno, un altro milione e 800mila euro. Tra le voci di rilievo la messa in sicurezza della spiaggia del Riso (65mila euro), passerelle per disabili (65mila euro), tutela dell’ambiente (90mila euro), gestione infopoint (90mila euro), manutenzione strade e piazze (160mila euro) e, la voce più cospicua, realizzazione della rotatoria tra via degli Oleandri, via dei Ginepri e via delle Aquile (200mila euro).

