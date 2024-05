Un tesoretto di 300mila euro per strade e verde pubblico 

Strade, verde pubblico, manutenzione degli immobili comunali e interventi per il sociale. A questi settori il Comune di Dolianova destinerà gli avanzi di amministrazione non vincolati. A disposizione ci sono 293mila euro che potranno essere interamente utilizzati per progetti e investimenti non avendo l’amministrazione la necessità di coprire debiti fuori bilancio.

Questi nel dettaglio gli interventi deliberati dal Consiglio comunale all’unanimità, compresi i due consiglieri della minoranza presenti in aula (Ricciotti Usai e Riccardo Saldì). «Siamo favorevoli alla spendita di queste risorse – dice il capogruppo di minoranza Andrea Stocchino- ora si tratta di attuare gli interventi in tempi rapidi».

La quota più consistente (83mila euro) sarà utilizzata per la sistemazione di via Vittorio Veneto. Altri 70mila euro saranno invece destinati alla riqualificazione e all’abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni immobili comunali, mentre per la manutenzione straordinaria del Municipio sono stati stanziati 40mila euro. A parte i tre interventi più importanti, le altre risorse saranno cosi distribuite: 25mila per la cartografia del Puc, 10mila per le strade rurali, 10mila per lavori all’ingresso dell’area industriale, 20mila per la realizzazione del “Percorso Salute” e 10mila per la manutenzione straordinaria del verde pubblico. Altri piccoli interventi di poche migliaia di euro riguarderanno l’acquisto di attrezzature da destinare a immobili e spazi pubblici. (c. z.)

