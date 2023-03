Un tesoretto dall’Imu e dall’Irpef 

Manutenzioni, verde pubblico, protezione civile: sono alcuni degli investimenti (ancora da definire nel dettaglio) programmati dal Comune con il gettito delle entrate dell’Imu e dell’addizionale comunale al reddito sulle persone fisiche (Irpef). Nelle casse del Comune entrerà, per il 2023, oltre un milione di euro: 800 mila euro dai versamenti volontari a titolo di Imu (relativamente all’acconto di giugno e al saldo dovuto a dicembre) e poco meno di 390 mila dall’addizionale comunale all’Irpef, trattenuti alla fonte sulle retribuzioni di lavoratori dipendenti e pensionati.

I numeri del tesoretto sono contenuti nell’accertamento contabile della responsabile del servizio area Finanza e tributi del Comune. In questa fase dell’esercizio finanziario provvisorio, con il bilancio di previsione non ancora passato al vaglio del Consiglio comunale, si tratta di entrate solo presunte ma l’ufficio finanziario fa i conti sulla base delle aliquote stabilite lo scorso anno. Esenzione per redditi inferiori a 10 mila euro e aliquote a scaglioni (dallo 0,60 per cento per redditi fino a 15 mila euro, allo 0,75 per cento per redditi superiori a 50 mila euro): ecco i parametri dell’addizionale comunale all’Irpef a Serramanna. L’aliquota per i terreni agricoli, fissata per il 2022 allo 0,86 per cento, era quella che aveva generato attriti tra maggioranza e opposizione per gli aumenti rispetto al 2021.

Il sindaco Gabriele Littera, qualche giorno fa, ha anticipato i numeri incoraggianti dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre. «Il risultato parla di un avanzo presunto di amministrazione di oltre 16 milioni di euro e la parte liberamente utilizzabile è di circa 7,5 milioni. Possiamo dire che per il 2023 non ci saranno aumenti di aliquote Imu e addizionale Irpef. Nessun aumento neppure per mense scolastiche, canoni impianti sportivi, canoni mercato, canoni di affitto locali comunali, diritti di segreteria, tariffe cimiteriali e diritti pratiche Suape».

Le affermazioni di Littera hanno fatto insorgere la minoranza. «I serramannesi sanno bene che nel 2022 è stata la Giunta Littera ad aumentare le aliquote Imu portandole per alcune tipologie di fabbricati al massimo consentito, aumentare le aliquote Irpef, anch’esse incrementate in maniera considerevole», è insorto Gigi Piano (Più Serramanna) che traccia un quadro impietoso del paese. «Serramanna ha strade in condizioni disastrose, aree verdi non curate, ecocentro aperto a singhiozzo e ormai chiuso da mesi, cunette piene di erbacce, ufficio tributi chiuso per mesi, contestazione di tributi e bollette del servizio idrico già pagate, servizio idrico con perdite quotidiane spesso trascurate».