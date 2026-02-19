VaiOnline
Provincia.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Un tesoretto da 18 milioni di euro  

In cassa i soldi attesi da Nuoro, risorse indispensabili per strade e scuole 

Il saldo sul conto corrente è lievitato. Un bonifico di 18 milioni di euro fa respirare le casse della neonata Provincia dell’Ogliastra. Con la transazione effettuata ieri, cala il sipario sulla contesa tra l’ente fresco di resurrezione e la Provincia di Nuoro che custodiva le risorse. Una partita amministrativa disputata a colpi di sciabola: in questi ultimi mesi non erano mancati gli strali del presidente della Provincia dell’Ogliastra, Alessio Seoni, verso l’ente nuorese. Ora che è tornato il sereno, l’Ogliastra guarda alla stagione delle grandi opere infrastrutturali: «La priorità? La 27», dichiara Seoni, annunciando che la Provincia ha ottenuto il progetto esecutivo con i prezzi aggiornati per dare sostanza all’intervento sulla strada Tortolì-Villagrande.

Le priorità

Tutti i tasselli sono a posto. Le deleghe consiliari sono state assegnate, i tavoli tecnici sono aperti e ora in Provincia sono pure arrivati i soldi. «Finalmente la vicenda è terminata». Può tirare un sospiro di sollievo, Seoni, che aveva fatto ricorso pure alle carte bollate per tentare di scucire in tempi strettissimi le risorse destinate all’ente di cui, dallo scorso settembre, è presidente. «I 18 milioni sono solo la parte vincolata. Con gli altri in arrivo dalla Regione arriveremo a 38 milioni». La priorità assoluta è la Provinciale tristemente nota come la strada della morte. «Dobbiamo - puntualizza il presidente - essere celeri per evitare il definanziamento di una parte delle risorse. Per la 27 contatteremo subito l’impresa aggiudicatrice così da stabilire i tempi dell’avvio dei lavori. Ma più in generale, grazie alle risorse entrate in cassa possiamo intervenire su tutta la rete viaria, in condizioni di scarsa sicurezza. Parliamo di tratti in cui manca il guardrail e dove la segnaletica è assente. Con gli uffici abbiamo fatto il punto, dopodiché passeremo a interventi strutturali più seri».

In abbandono

Non meno importante delle strade è l’edilizia scolastica. «La scuola - insiste Seoni - merita un discorso a parte. Daremo atto a una prima fase di interventi preliminari prima del grande piano triennale che stiamo concordando con la Regione». L’amministrazione provinciale è attesa da un super lavoro: «Ereditiamo disastri creati da anni di commissariamento», conclude Seoni. «È sotto gli occhi di tutti la situazione generale di abbandono. È sufficiente che uno studente alzi gli occhi e guardi, ad esempio, le condizioni di una palestra».

