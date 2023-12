Un terzo dei sardi a rischio povertà, stipendi e pensioni non bastano più 

C’è chi sino a poco tempo fa dava risposte a chi come lei oggi le chiede. La vita ribaltata: da volontaria a indigente. Un attimo e si finisce in fila insieme a Maria, 75 anni, due figli in casa (uno con problemi psichiatrici, l’altra nelle liste protette), poche certezze e tanti bisogni. Ci sono i numeri - preoccupanti - e le storie che danno volto alla povertà che cresce in tutta Italia, e in Sardegna pare andare anche più veloce. Tutto messo nero su bianco, nel tredicesimo Dossier della Caritas che per titolo ha “Una carità aperta al mondo”.

I dati

Cinquecento pagine circa, presentate ieri nella casa della Curia di via Monsignor Cogoni. Restituiscono un anno non certo da incorniciare per la popolazione sarda: il 30,8 per cento è a rischio povertà, un terzo del totale. Con la fascia degli anziani raddoppiata. Domanda e offerta si rincorrono: nel corso del 2023 i contatti avuti dai vari servizi della Caritas diocesana sono stati oltre 160mila, con il solo servizio mensa che ha erogato 98.151 pasti (da ottobre 2022 a settembre 2023); 272 al giorno. Quasi 50mila i pasti distribuiti nelle mense di Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis. Si aggiungono gli oltre 12mila pacchi offerti dal Centro diocesano di assistenza (+29,5 per cento), i contatti in crescita dei migranti e 1.319 visite mediche del poliambulatorio, con oltre 100 bambini ricevuti. Che in tempi in cui ottenere risposte dalla sanità è difficile per tutti, assume ancora più valore.

Bisogni e carità

Nel quartier generale della Curia si fa più volte appello alla carità. Quella ripresa anche nel titolo del documento che diventa una sorta di resoconto del prezioso ruolo di chi sembra votato a far del bene. «Una carità aperta al mondo», si legge sulla copertina; sotto l’immagine di due mani aperte chiamate a dare a chi ha meno. Quella carità che invoca anche l’arcivescovo Giuseppe Baturi: «Col cuore chiuso si vive male. Si vive peggio». Lo ripete più volte, mentre ricorda l’importanza della solidarietà nei confronti dei più poveri e svantaggiati. «Colpisce che sono persone spesso con un lavoro, che non è più una garanzia di uscita dalla povertà. Una povertà che aumenta in tutta Italia e anche in Sardegna, e aggredisce le famiglie, soprattutto quelle con più di tre figli e laddove ci sono persone con disabilità», sottolinea il segretario della Cei. Che ricorda anche il triste primato della Sardegna con il più alto numero di diplomati che non proseguono il percorso di studi universitari, e il tasso di dispersione scolastica che la colloca solo dietro alla Campania. Perché «la povertà in termini di reddito è sempre, o talvolta, connessa a quella educativa». Allora invoca un approccio articolato e globale, perché, dice: «Una realtà così complessa non più essere gestita solo da un’istituzione. Comune, Regione, Stato e Terzo settore devono lavorare insieme».

Anziani e lavoratori

A introdurre i lavori è don Marco Lai, il direttore della Caritas diocesana che tiene le redini della carità nel capoluogo e dintorni. «Tutti gli anni accogliamo oltre 160mila persone, in un’importante opera di ascolto che ci consente di conoscere i loro problemi e immaginare percorsi di risalita», spiega mentre introduce il Dossier («Non sottrae risorse ai poveri») e richiama ancora una volta la parola “carità”, che poi riporta alla Caritas e ai tanti servizi offerti a chi si trova a zoppicare. «I numeri da qualche anno a questa parte sono spesso scoraggianti, ma non restiamo schiacciati solo sui dati. Parliamo di persone, di comunità, di relazioni». Se oggi non si sorride, il domani non sembra destinato ad andare meglio. «La povertà è in crescita e tutti gli indicatori ci dicono che la prospettiva non sarà certo migliore», annuncia Franco Manca, responsabile del Centro studi Caritas. Pesano soprattutto inflazione e la crisi energetica, che «ha portato a una nuova povertà: i costi delle bollette aumentate incidono pesantemente sulle famiglie, soprattutto su quelle meno abbienti«, sottolinea. Nel campione di 5mila persone sotto la lente, diminuiscono i giovani e aumentano gli over 65: «Un quarto degli utenti ha uno stipendio o una pensione eppure si rivolge ai servizi della Caritas, è evidente che quanto percepito non sia sufficiente per sostenere la famiglia».

