Un terreno abbandonato  trasformato in una discarica 

Erbacce e degrado nel centro storico in un terreno dove era stata buttata giù una vecchia casa pericolante in via Cavour. Da allora l’area è abbandonata. Un potenziale pericolo in vista della bella stagione quando le erbacce diventeranno sterpaglie e ci sarà il rischio incendi. E c’è chi usa il terreno per abbandonare i rifiuti. Un’ ordinanza impone che entro maggio tutti i proprietari delle aree devono bonificare i loro terreni da erbacce, mantenendoli sempre puliti per evitare il rischio di incendi ma anche il proliferare di zecche e parassiti. E i topi presenti in tante strade. Come in via Albinoni: qui martedì prossimo è previsto un intervento di derattizzazione da parte del personale della Pro service. (g. da.)

