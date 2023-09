«Un terremoto che investe la politica» 

«Un commento? E cosa posso dire? Mi sembra tutto assurdo, comunque, non voglio apparire sul giornale, neppure per dire che ho preferito evitare di commentare». La risposta di tanti membri della maggioranza in Consiglio regionale è all’incirca sempre la stessa.

La vicenda giudiziaria esplosa ieri – con l’arresto di 31 persone tra cui l’ex assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia e il primario del reparto di Terapia del dolore della Asl 8 Tomaso Cocco per vari reati ipotizzati, come associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione segreta – lascia tutti basiti.

Bocche cucite tra i partiti che oggi governano l’Isola, intervengono invece i rappresentanti dell’opposizione.

Gli aspetti politici

Dice il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Non entriamo nel merito degli aspetti giudiziari, nutriamo il massimo rispetto per il lavoro delle forze dell’ordine e per quello della magistratura ed è a quelle istituzioni che compete fare piena chiarezza. Ma gli aspetti politici sono evidenti, e andranno affrontati a prescindere da quelli penali. In primo luogo perché alcune vicende coinvolgono strutture sanitarie, peraltro durante l’emergenza pandemica che ha visto la nostra sanità in grave difficoltà, e dovranno essere quindi valutate con la massima serietà».

Piero Comandini, segretario regionale del Pd, sottolinea che «prima di commentare», preferisce «attendere la conclusione delle indagini, anche per capire se e come la politica è coinvolta. Comunque, la Giunta Solinas, la prima e la seconda, deve essere in ogni caso giudicata per il lavoro non fatto in questi quattro anni e mezzo e per i risultati mancati».

Il Movimento Cinque Stelle, con il capogruppo Alessandro Solinas, in una breve nota fa sapere che «questa vicenda ci lascia profondamente turbati per la portata delle accuse».

Le contromisure

La parlamentare europea della circoscrizione Isole, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana, Francesca Donato, sottolinea che «il quadro che emerge dall'operazione “Monte Nuovo” è sconfortante, non solo per i gravi reati contestati agli indagati ma anche per la pervasività della corruzione e del malaffare nella sfera pubblica».

Continua: «È indispensabile prendere delle contromisure, che le istituzioni e tutta la società sarda alzino la guardia e generino i necessari anticorpi per opporsi agli assalti della criminalità organizzata ma anche per combattere il degrado morale che sembra aver toccato molte istituzioni come dimostra anche l’azione di dossieraggio all’interno della Guardia di Finanza scoperta a Cagliari dalla Procura». E conclude: «Abbiamo bisogno di una rivoluzione morale, le istituzioni ne siano protagoniste».

«Un nuovo governo»

L’indipendentista Franciscu Sedda, presidente del movimento “A Innantis”, sottolinea che «le indagini faranno il loro corso, ma davanti all’ennesima pesantissima vicenda giudiziaria che riguarda esponenti del centrodestra sardista la questione rimane e si rafforza: può una terra allo stremo permettersi di dare le chiavi del governo a figure e mondi politici che non danno certezza di agire con onestà, trasparenza, mettendo l’interesse dei sardi davanti a tutto? Possiamo accettare che il destino dei sardi sia deciso, svenduto, inquinato da una politica su cui si allunga troppo spesso l’ombra di trame mafiose, di associazioni segrete che pervertono senso e funzione delle istituzioni? No, non possiamo permettercelo. Non possiamo rischiare».

Per il professore di Semiotica all’Università di Cagliari «adesso serve un netto cambio di mentalità e di classe dirigente. Ora più che mai serve un nuovo governo sardo che abbia a fondamento l’onestà e la dedizione totale all’interesse generale del popolo sardo».

