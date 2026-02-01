un Terralba implacabile riprende il comando 

terralba F. Bellu 2

calcio Pirri 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, La Macchia, L. Orrù, Mereu, Uliana, Concu (31’ st Lardieri), Ciarniello (38’ st Poddesu), Piras (21’ st Frongia), Tosi (14’ st A. Atzori), Porru, A. Sanna. In panchina A. Orrù, Ardu, Lasi, Cherchi, Corda. Allenatore Porcu.

Calcio Pirri (4-3-3) : Renna, F. Atzori (28’ pt Saadi, 35’ st Catta), Pedditzi (17’ st Pilo), Civile, Adamo, F. Loi, Pilosu (17’ st Ojeda), Serra, Mar. Sanna, O. Loi (11’ st Lobina), Nenna. In panchina Mass. Sanna, Nonnis, Mattana, G. Orrù. Allenatore Meloni.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : primo tempo 2’ Concu, 23’ A. Sanna.

Note : ammoniti Porru e Nenna. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 150.

Terralba. Prosegue l’ottimo momento del Terralba F. Bellu, che vince 2-0 in casa contro il Pirri e consolida la prima posizione in classifica. Le reti nel primo tempo. Al 2’ Tosi si invola sulla fascia sinistra e, arrivato sul fondo, effettua un preciso traversone per la corsa di Concu, che al volo mette alle spalle di Renna. Il raddoppio al 23’, con Andrea Sanna che conclude a porta vuota dopo un rimpallo nato sugli sviluppi di un corner calciato da Ciarniello. Gli ospiti reagiscono e al 25’ recriminano per un rigore (contatto tra Omar Loi e Porru) non assegnato. Nella ripresa i terralbesi controllano e mantengono il risultato fino al triplice fischio finale.

