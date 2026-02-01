VaiOnline
Al Corda.
02 febbraio 2026 alle 00:32

un Terralba implacabile riprende il comando 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

terralba F. Bellu 2

calcio Pirri 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, La Macchia, L. Orrù, Mereu, Uliana, Concu (31’ st Lardieri), Ciarniello (38’ st Poddesu), Piras (21’ st Frongia), Tosi (14’ st A. Atzori), Porru, A. Sanna. In panchina A. Orrù, Ardu, Lasi, Cherchi, Corda. Allenatore Porcu.

Calcio Pirri (4-3-3) : Renna, F. Atzori (28’ pt Saadi, 35’ st Catta), Pedditzi (17’ st Pilo), Civile, Adamo, F. Loi, Pilosu (17’ st Ojeda), Serra, Mar. Sanna, O. Loi (11’ st Lobina), Nenna. In panchina Mass. Sanna, Nonnis, Mattana, G. Orrù. Allenatore Meloni.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : primo tempo 2’ Concu, 23’ A. Sanna.

Note : ammoniti Porru e Nenna. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 150.

Terralba. Prosegue l’ottimo momento del Terralba F. Bellu, che vince 2-0 in casa contro il Pirri e consolida la prima posizione in classifica. Le reti nel primo tempo. Al 2’ Tosi si invola sulla fascia sinistra e, arrivato sul fondo, effettua un preciso traversone per la corsa di Concu, che al volo mette alle spalle di Renna. Il raddoppio al 23’, con Andrea Sanna che conclude a porta vuota dopo un rimpallo nato sugli sviluppi di un corner calciato da Ciarniello. Gli ospiti reagiscono e al 25’ recriminano per un rigore (contatto tra Omar Loi e Porru) non assegnato. Nella ripresa i terralbesi controllano e mantengono il risultato fino al triplice fischio finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 