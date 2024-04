Un tentato omicidio dietro lo scontro frontale? 

Uno scontro frontale polverizza due auto alla periferia di Carbonia, gli automobilisti si salvano ma prima ancora di iniziare i rilievi si scopre che la storia nasconde un dramma nel dramma: alla guida di una delle due auto c’è una donna e nell’altra c’è l’uomo che lei aveva denunciato per stalking e al quale un giudice aveva già imposto il divieto di avvicinarla. L’uomo ora è in stato di fermo per tentato omicidio.

Lo scontro

Erano quasi le 16 quando le due auto si sono scontrate lungo la statale 126 che nel tratto interno al territorio comunale di Carbonia prende il nome di via Nazionale. Amanda Gallus, a bordo della sua Ford Fiesta, aveva appena superato la rotonda che conduce all’area Pip quando sulla carreggiata opposta sarebbe arrivata a grande velocità (così dicono le prime testimonianze ma saranno i rilievi ad appurarlo con certezza) l’Alfa 147 guidata da Alessio Zonza, guardia giurata cinquantenne di Carbonia. Il punto è che, stando alle testimonianze e ai segni lasciati sull’asfalto, la 147 avrebbe abbandonato la sua carreggiata senza rallentare andando a scontrarsi frontalmente contro la Fiesta. A nulla sarebbe servito il disperato tentativo della donna di sterzare verso la cunetta per scongiurare l’impatto che è stato violentissimo: la Fiesta è stata sbalzata oltre la cunetta, la 147 nell’asfalto poco più avanti. Non è ben chiaro (il dettaglio è stato tenuto sotto riserbo) se si sia trattato di una casualità che i due si siano incontrati sulla stessa strada ma, dopo aver identificato Alessio Zonza, gli agenti del Commissariato giunti sul posto si sono trovati a gestire una vicenda molto più intricata del solo incidente stradale: l’uomo era lo stesso che Amanda Gallus aveva denunciato per stalking, reato per il quale pendeva su di lui una disposizione del giudice che gli vietava di avvicinarla.

I soccorsi

In quel momento occorreva tuttavia pensare alle loro condizioni di salute. Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Sulcis Emergenze in servizio di 118 che si è occupata di Alessio Zonza e della Misericordia di San Giovanni Suergiu che ha preso in carico la donna le cui condizioni, per quanto non abbia mai perso conoscenza, sono apparse più gravi. Per lei si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso mentre l’uomo è stato accompagnato al Sirai. Sul posto anche la Polizia municipale di Carbonia che ha effettuato i rilievi e sequestrato i mezzi, i carabinieri di Nuxis e i vigili del fuoco del distaccamento locale. Poco più tardi si è appreso che per l’uomo è stato disposto lo stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio.

