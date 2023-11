Un temporale lascia a secco mezzo paese, cittadini infuriati 

Alzarsi il sabato mattina e trovarsi senza acqua? Accade a Lanusei. Ieri in buona parte delle vie del centro urbano è mancata l’acqua fino a dopo le 8.30 inoltrate. Tradotto: cinquemila cittadini a secco. Con buona pace di chi, non avendo la riserva, doveva andare a scuola o al lavoro. Questa volta, a mandare in tilt il servizio è stato un blackout dovuto al maltempo che ha mandato su tutte le furie molti residenti, stufi del servizio ad intermittenza.

«Stanotte - si giustifica Abbanoa - c'è stato un temporale che ha fatto saltare la corrente mandando in tilt le aperture automatiche dei serbatoi. È stato riaperto il tutto manualmente dalle 7.30». La situazione si è normalizzata solo dopo ore.

Lanusei, già da questa estate, subisce un regime di restrizioni che non si è mai fermato. E quando ci sono problemi il pronto intervento non è garantito. Maria tegas, vice sindaco, chiede ad Abbanoa di potenziare gli organici. Chi lavora ad Abbanoa si è reso subito disponibile, ma occorre che l'ente sia più corazzato in termini di collaboratori perché al minimo guasto i reperibili non si trovano. Con un apparato più strutturato e completo si possono dare risposte in maniera più solerte».

