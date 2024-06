Un vecchio televisore è stato abbandonato davanti alla panchina in piazza Italia, a poca distanza dalla casa della salute di Villacidro, nel quartiere di Corterisoni. Impossibile non notarlo per le tante persone che ogni giorno passano da lì.

Il piccolo elettrodomestico ora dovrà essere rimosso e smaltito dalla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti. ( l. d. )

