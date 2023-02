Un telefonino ritrovato nel carcere 

Perquisizione, alle prime ore del mattino di ieri nelle celle dei ragazzi ospiti dell’Istituto penitenziario minorile di Quartucciu, che ha permesso di trovare un telefono cellulare.

«Era da giorni – spiega in una nota il segretario nazionale del sindacato autonomo della polizia penitenziaria, Luigi Arras - che gli agenti si erano insospettiti di alcuni strani movimenti che facevano pensare alla presenza di qualche telefonino all’interno della struttura. Da qui la decisione del comandante, Alessandro Caria, di disporre all’alba, mentre i ragazzi dormivano nelle proprie celle, una perquisizione».

Per il personale, ritrovare il telefonino cellulare, nascosto in una delle stanze perquisite, non è stato difficile. «Il nostro sindacato esprime viva soddisfazione per l’operazione di polizia portata avanti: ora attendiamo che l’amministrazione attivi le procedure per riconoscere un encomio agli agenti che hanno partecipato all’operazione», conclude Arras.

