“Un tè tra donne”, oggi la serata nell’aula consiliare 

Una serata tutta al femminile, un luogo per sentirsi tutte accolte e parlare di ciò che si desidera. Sarà “Un tè e quattro chiacchiere tra donne”.

Si terrà stasera alle 17.30, nell’aula consiliare del Comune di Sestu; insieme alla psicologa Noemi Lo Schiavo, l’aula diventerà uno spazio aperto a tutte, per conversare in libertà e parlare di tutto, sia argomenti seri che più leggeri. L’amministrazione comunale rende così omaggio alla Giornata della Donna, nata per celebrare tutte le conquiste fatte dalle donne, e che nascono anche e soprattutto dall’ascoltarsi e stare unite.

«Abbiamo pensato a un evento di questo tipo perché sia una serata in cui tutte si sentiranno alla pari e libere di esprimersi, e non sarà un convegno dove gli esperti parlano e gli altri possono solo ascoltare», spiega Ilaria Annis, assessora a Servizi sociali, Politiche giovanili, Igiene e sanità. «Ci sarà davvero anche il te con i biscotti, un altro modo per far sentire tutte a loro agio e tra amiche».

Noemi Lo Schiavo è una psicologa esperta in psicologia giuridica e criminologia, e ha collaborato anche con il Tribunale di Cagliari, lavorando negli istituti di pena di Uta, Nurchis e Sassari. «In questi anni l'amministrazione ha proposto tante iniziative, convegni, tavole rotonde e rappresentazioni letterarie e artistiche, e quest'anno l'assessora ai servizi sociali Ilaria Annis ha organizzato un interessante momento di confronto sulle tematiche di genere», commenta la sindaca, Paola Secci.

