«Un tavolo per un cambio di passo» 

Nessun ramoscello d’ulivo: la crisi non va in vacanza neppure per Pasqua. Tra i dissidenti di Forza Italia e la Giunta di Massimiliano Sanna le posizioni restano distanti. A chiarire che la soluzione non è nell’aria, dopo due settimane di apparente piatta politica, sono ancora i quattro consiglieri azzurri Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti, Valeria Carta che in un documento, sottoscritto anche dall’ex capogruppo Gigi Mureddu, “rinnovano l'invito, non ancora recepito, al sindaco Massimiliano Sanna, ad aprire un tavolo di confronto costruttivo nell'ottica di dare un netto cambio di passo nell'azione di governo della città”.

L’obiettivo

Nel mirino temi ben precisi, accomunati da un’unica delega, quella in capo a Ivano Cuccu. «Diciamo “no” a questo tipo di ZTL, che penalizzerebbe sia la parte residenziale, sia la parte commerciale e culturale senza una adeguata compensazione dei parcheggi e dei flussi di movimento dei trasporti - scrivono - Diciamo “no” alla riapertura veicolare della piazza Manno, che deve rimanere esclusivamente pedonale. Diciamo “si” che il patrimonio della reggia degli Arborea torni alla città, con certezza dei tempi, dell'area occupata dall'Arst». Sul documento il simbolo del partito, nonostante il provvedimento di espulsione emesso dal segretario provinciale, Giovanni Mascia, ancora all’esame dei probiviri.

I ribelli

A nulla sono serviti i tentativi di mediazione con i vertici regionali: martedì il vicesegretario Edoardo Tocco avrebbe dovuto incontrare il gruppo, ma l’appuntamento è sfumato. Ufficialmente per impegni degli invitati, secondo i bene informati i “ribelli” non avrebbero gradito modi e tempi della convocazione. «Ringraziamo Tocco per la disponibilità - fanno sapere i consiglieri azzurri - ma il problema va risolto attorno a un tavolo politico con il sindaco». Finora, invece, il primo cittadino ha raccolto attorno alla sua corte i segretari dei simboli alleati e per Forza Italia Giovanni Mascia, con il quale i cinque sono ai ferri corti. Un vicolo cieco per il sindaco che, sfruttando il calendario pasquale, prende ancora tempo (e lascia in “freezer” l’assessore Luca Faedda). I segnali lanciati dai cinque azzurri, che in virtù dei propri numeri chiedono una maggiore rappresentanza nell’esecutivo, sono inequivocabili e difficilmente sarà possibile ricomporre la frattura. Ma dodici voti certi (e la mano tesa del civico Sergio Locci) sono sufficienti per altri due anni di consiliatura?

