Un tavolo per eliminare le discariche a Su Pardu 

L’abbandono indiscriminato dei rifiuti nei terreni di Su Pardu va risolto: le bonifiche non sono mai mancate ma puntualmente sono rispuntate vanificando gli sforzi fatti e i soldi spesi. Se ne parla da anni. L'area interessata è ai confini tra i Comuni di Settimo San Pietro e Selargius. C’è stata anche la concessione sl Comune di Selargius di un milione di euro per la progettazione e la bonifica. Sotto accusa è spesso finito il campo dei senza dimora di Pitz’e Pranu, dove spesso sono spuntati i cumuli di rifiuti. Ma, lo ha detto il sindaco Gigi Puddu, «non sempre le colpe sono dei nomadi. Ma anche di altri».

Il tema è rimbalzato anche in Consiglio comunale con una mozione presentata dal gruppo di minoranza “Alternativa per Settimo”. A illustrarla è stato il capo gruppo Davide Piga che ha sollecitato l’istituzione entro 60 giorni di un tavolo di lavoro fra i Comuni di Settimo e Selargius, la prefettura e la Città metropolitana trovare il sistema per far sparire le discariche di Su Pardu dove si rischia un inquinamento irreversibile. Piga ha parlato della necessità di tutelare il territorio anche attraverso l’inasprimento delle multe e l’installazione di un adeguato piano di videosorveglianza. Durante la discussione sono intervenuti il sindaco Gigi Puddu, il vice sindaco Antonio Concu, l’assessore Stefano Atzori, i consiglieri Marco Mura, Mauro Montis e Efisio Mallus.

Un dibattito molto sentito, tenuto conto della delicatezza dell’argomento. Non a caso, sono stati affrontati anche i temi in qualche modo legati alla questione, compreso il fatto che occorre trovare una sistemazione per tutte quelle persone che occupano il campo di Pitz’ Pranu. (r. s.)

